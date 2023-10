Finlandia, nación conocida por su sistema educativo de renombre mundial, suele generar tanto interés como admiración en las redes sociales. Por ello, una mujer española que trabaja como profesora en el país nórdico, utiliza su cuenta de TikTok para compartir su día a día y curiosidades relacionadas a la mencionada nación.

Recientemente, Ana Conrado, originaria de Mallorca e identificada en TikTok como @anaaconrado, ha generado asombro entre los usuarios al revelar cómo se desarrolla la enseñanza en Finlandia, el cual se caracteriza no solo por ser de alto nivel, sino también por tener un enfoque innovador.

“Pues aquí hacen asignaturas súper interesantes, por ejemplo en quinto de primaria están haciendo como textil. Tienes que aprender a coser, a hacer punto, a hacer jerseys, faldas, de todo”, empezó diciendo la docente, para luego mostrar algunos de los trabajos realizados por los estudiantes.

“Tienen que aprender a cocinar, tienen una cocina muy buena, luego tienen otra asignatura que no sé cómo se llama pero tienen que construir cosas, tienen también impresoras 3D”, señala, al mismo tiempo que exhibe los objetos construidos por los menores.

“Luego tienen una asignatura en la que te enseñan cómo va la vida. Por ejemplo, cómo se vota, entender el día que tengas una nómina, cómo cobrar, cómo pagar impuestos, qué funciones tiene que tener un maestro o cualquier otro trabajador. También te enseñan a cómo usar internet, los riesgos de las redes sociales”, agrega.

Lo más sorprendente es que, según el relato de la española, estos cursos tienen “la misma importancia que las mates, ciencias sociales y todas”, comenta la joven. “En el colegio tratan de prepararte para la vida adulta”.

El testimonio de Ana, además de volverse viral y superar las 160 mil reproducciones, generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de mensajes positivos de parte de internautas que elogiaron el enfoque de la educación finlandesa.

De hecho, muchos usuarios expresaron que las asignaturas relacionadas con la gestión y las habilidades para la vida son fundamentales, y que el modelo empleado en el país nórdico podría ser un modelo a seguir para otros sistemas educativos.

“Siempre he pensado que faltan asignaturas importantes de gestión, como saber llevar un hogar”; “a mí esto sí que me parece importante para la vida y el futuro, sabría valerme por mí misma sin ayuda para muchas cosas”; “la mejor educación del mundo”; “Por eso Finlandia es lo que es”; “yo salí y no sabía ni nada de la vida adulta”, escribieron las personas.

¿Cómo es la educación en Finlandia?

La educación en Finlandia se destaca por su alta calidad debido a factores como la equidad en la educación, maestros altamente calificados, enfoque en el aprendizaje práctico, menos tiempo en el aula, evaluación menos rigurosa, apoyo individualizado, confianza en los maestros, bienestar estudiantil, inversión en educación y una cultura de lectura sólida.

Estos factores, combinados con una fuerte inversión en educación y un enfoque en la equidad, han contribuido a que Finlandia tenga uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo.

