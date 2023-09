Un viaje a Tailandia que prometía ser una aventura inolvidable dio un giro inesperado cuando un accidente dejó a una joven española en el hospital; sin embargo, lo que experimentó mientras se recuperaba en este lugar la dejó tan confundida como asombrada. ¿Qué ocurrió? Ella misma compartió detalles del hecho a través de un video publicado TikTok.

“Ayer se me clavó una astilla en el pie, pero una astilla así de pequeña y son tan exagerados que me han puesto en una camilla y tengo que volver en una semana porque hay que analizarlo”, explicó la usuaria @miregarde_. “Es muy fuerte, estoy alucinada”.

A pesar de que se trató de un incidente menor, la chica señaló que, en todo momento, el personal que la atendió estuvo muy al pendiente de su caso y le brindó los mejores cuidados. De hecho, intentaron trasladar a su acompañante en silla de ruedas, pero él se negó rotundamente.

En las imágenes, también se observa que la española fue trasladada de regreso a su hospedaje en ambulancia.

“A todo esto, al final me han vacunado del tétanos porque aquí cualquier cosa que te pasa, cualquier herida que te haces, te vacunan porque si no puede pasar algo. Me duele que flipas el brazo. Pero bueno, una experiencia”, concluyó.

Cabe agregar que, según contó la joven, ella contrató un seguro de viaje que cubría cualquier tipo de accidente en el extranjero.

Su testimonio se viralizó y fueron varios los internautas que se mostraron sorprendidos por la situación. Uno de ellos señaló que lo ocurrido es bastante habitual en el país asiático debido a los peligros que hay allí.

“No son exagerados… yo tuve familia viviendo ahí y mi abuelo murió de un rasguño con un banco de madera ya que se le infectó con las bacterias que hay”, alertó una persona.

¿Cómo actuar si sufro un accidente en el extranjero?

Si tienes un accidente en el extranjero, prioriza tu salud y seguridad buscando atención médica inmediata y notificando a tu embajada o consulado. Contacta a tu compañía de seguros, guarda documentos relacionados y sigue las recomendaciones médicas. Cumple con los procedimientos legales locales si es necesario y evalúa tu cobertura de seguro de viaje. Comunica el incidente a tu empleador o institución educativa si corresponde y busca asesoramiento legal si es requerido.

Recuerda que la rapidez y eficacia en este tipo de situaciones son cruciales para garantizar una buena atención.

