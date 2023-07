Se encontraba siendo atendida en emergencias en un hospital de Malasia, pero su dolor pasó a terror cuando vio una extraña figura oscura que la llenó de miedo, por lo que decidió sacar el celular para grabar el perturbador momento que rápidamente se hizo viral en TikTok.

Syaa (@ssyazwanieee_) nos comparte el clip donde destaca una figura de pie al lado de una persona recostado sobre una camilla. Está arropada con un sudario negro y tanto el paciente como su cuidador parecen no percatarse de su presencia.

“Solo logré grabar 4 segundos porque estaba en sala de emergencias. En sala de urgencias está prohibido grabar videos o tomar fotografías.... son las 3 de la madrugada, no se permiten visitantes, excepto médicos y pacientes únicamente. No me di cuenta de su presencia porque no tenía energía en esos momentos. Al lado de la figura había una persona que necesitaba ser llevado a la UCI porque su nivel de oxígeno era bajo”. relata la tiktoker.

Mira aquí el video viral

De inmediato, el video original, que conglomera más de 6.6 millones vistas, provocó que, por ejemplo, los que no son escépticos aseguran que se trataría de, nada menos, que del ángel de la muerte.

“Mientras cuidaba al hombre en la sala, a 3 camas de nosotros, estaba el hombre gritando ‘alamualaikom’, ángel de la muerte, dejó de dormir, mañana va a morir”, “es el heredero del paciente, el heredero viste una túnica negra, estaba trabajando el día del incidente”, “solo el hermano que está acostado y el personal que está de guardia pueden responder. Por favor, etiquétenlos”, “estoy viendo esto a las 2:42 am, duermo debajo de la axila de mi esposo”.

