Una joven se volvió viral al revelar cómo fue que descubrió que su madre estaba embarazada de su novio. Mediante su cuenta de TikTok, Vanessa Jules compartió detalles del episodio y su relato generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

Según la chica, todo ocurrió la mañana que anularon el caso Roe v. Wade, haciendo referencia al fallo de Estados Unidos que revocó el derecho al aborto legal en dicho país.

“Estaba llamando a todas las mujeres en mi vida solo para ver cómo estaban. Cuando llegué a mi madre, obviamente estaba angustiada, llorando”, recordó.

Vanessa, quien se encontraba de vacaciones en México en ese momento, pensó que la tristeza de su progenitora se debía a la reciente decisión legal, pero cuando la llamó algunos días después, ella misma le dio la inesperada noticia.

“Cuando me dijo, primero la felicité y estaba hablándole de los próximos pasos, pero después me interrumpió y me dijo ‘pero es de John’”, aludiendo a su pareja.

“Después de escuchar eso, mi alma abandonó mi cuerpo. No estaba preparada para todo lo que vino después”, comentó la joven.

Tras sentirse devastada por lo sucedido, decidió bloquear inmediatamente a ambos de sus contactos. Por otra parte, aseguró que, tras dejar el departamento que compartía con su pareja, se ha enfocado en intentar rehacer su vida.

“Fui herida de nuevo... esta vez por la mujer más importante de mi vida y el hombre con el que esperaba casarme“, lamentó.

El relato de Vanessa se viralizó con más de 3 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios. La mayoría de internauta se compadeció de ella y calificó lo sucedido como algo “horrible” e “imperdonable”.

También le dijeron que no debería volver a hablar con su madre nunca más, ni aunque otros familiares se lo pidan.

¿Qué hacer ante una infidelidad?

La fidelidad, lejos de ser una condición natural de nuestra especie por defecto, se debe más a una cuestión de voluntad, es decir, un propósito que uno se pone y que acuerda con otra persona, señala el medio cuerpomente.com.

Nosotros somos monógamos por cultura, no por naturaleza. Esto es un hecho que podemos comprobar al observar todas las variedades y combinaciones de relaciones amorosas que existen entre personas en nuestro planeta.

A continuación, algunas claves que puedes tomar en cuenta para recuperar la ilusión y confianza en ti tras una infidelidad.

Afronta la situación: Es probable que hayas descubierto la infidelidad a través de varias sospechas que te han llevado a indagar sobre si podía estar pasando, o sin haberlo esperado, encontrando la evidencia por sorpresa. Tómate un tiempo para meditar y sobre todo para calmar tus emociones, pero es importante que cuando te veas preparado enfrentes la situación.

Habla con tu pareja: Es importante poder establecer un diálogo lo más racional posible, pese a las fuertes emociones que se puedan despertar. Por lo tanto, hay que encontrar el momento y el lugar oportuno, sin forzar las cosas, y dando tiempo al tiempo.

No te sientas culpable: Tú no tienes la culpa de que tu pareja te haya sido infiel. Esta ha sido una decisión tomada libremente por tu pareja. La infidelidad puede tener muchas causas, como una falta de responsabilidad en cuanto a la relación por parte del miembro de la pareja que la comete, impulsividad, falta de control del deseo. También puede ser que algunos aspectos de la relación hayan influido. Aunque nada justifica una infidelidad, ambos son responsables de la relación que tenían.

Acepta lo ocurrido: Aceptar que se ha dado una infidelidad, que nuestro ideal se ha caído del pedestal, el desengaño que supone al pensar en todos los planes compartidos con lo que acaba de pasar, es sin duda un paso muy duro. Sin embargo, no queda más remedio que aceptar que ha sucedido.

Busca apoyo: En estos momentos es muy importante rodearte de personas que te quieran y en las que puedas confiar. Ellas pueden ayudarte a pasar el mal trago y ofrecerte algunos consejos, si conocen bien tu relación de pareja. No obstante, sé cuidadoso y trata el tema con delicadeza y confidencialidad, y recuerda que al fin y al cabo tú eres quien tiene esa relación y la decisión reside en ti.

Perdona u olvida: Puede ser que tras el acto de infidelidad, la confianza entre ustedes se haya roto por completo y que no veas la posibilidad de seguir la relación sin que las heridas interfieran en el día a día, y que por ello consideres que es mejor no seguir con la relación. Si decides perdonar, es posible que con el tiempo veas que la vivencia de esta dura experiencia en realidad os ha ayudado a conoceros mejor el uno al otro y vuestras respectivas necesidades. Al fin y al cabo, nadie es perfecto y dar a conocer nuestros errores sin caer en la censura, pese a la decepción que eso pueda implicar en las personas de nuestro alrededor, puede resultar beneficioso a largo plazo.