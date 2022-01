Pawel Teclaf es jugador de ajedrez polaco que ha dado que hablar en YouTube y otras redes sociales debido a que se cayó de su silla tras perder en el Campeonato Mundial de Blitz de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), el cual fue realizado en Varsovia. El momento fue registrado en un video y en esta nota podrás verlo.

El hombre de esta historia se encontraba disputando una partida con Tigran Petrosian por la ronda 10 del certamen. Tras cometer un error y ver que ello hizo posible que su oponente lo venciera, sintió mucha frustración.

Es por esa razón que Pawel perdió el equilibrio y se cayó de su silla. Petrosian trató de impedirlo, pero no pudo. Afortunadamente, Teclaf no sufrió un fuerte golpe y se levantó casi de inmediato para darle al ganador un apretón de manos.

“Estaba muy enojado, pero cuando miré el video, fue divertido”, manifestó el jugador de ajedrez a la FIDE luego de su derrota, según informa Daily Star. “Por lo general, me balanceo en mi silla porque me gusta, y esa fue la primera vez que me caí”, agregó.

El video de su caída fue compartido hace unos días en YouTube por el canal Speed Chess. Para ser exactos, el 30 de diciembre de 2021. Debido a todo lo que muestra, el clip ya ha sido replicado en varias redes sociales.

¿QUIÉN ES PAWEL TECLAF?

De acuerdo a la información brindada por Wikipedia, Pawel Teclaf nació el 18 de junio de 2003. Él es un jugador de ajedrez polaco que en 2019 obtuvo el título de Maestro Internacional por la FIDE.