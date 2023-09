Lo que prometía ser un viaje de ensueño a Egipto se convirtió en una pesadilla para una joven de Estados Unidos que esperaba tener las vacaciones perfectas. De forma inesperada, se vio envuelta en una situación que distaba mucho de sus expectativas, enfrentando una serie de imprevistos que la llevaron a vivir un calvario. ¿Qué ocurrió? Ella compartió detalles de lo sucedido en un video de TikTok.

Grace Cheng, conocida en redes sociales como @gracietravels, estuvo una semana en el noreste de África visitando la Gran Pirámide de Guiza y otros sitios turísticos. A pesar de tratarse de lugares históricos y a los que llegan turistas de todo el mundo, asegura que se sintió insegura durante todo el tiempo que estuvo en tierras egipcias.

Sus vacaciones, según contó la tiktoker, fueron arruinadas por unos estafadores “agresivos” que la acechaban “por todas partes” y que buscaban hacer negocio a como dé lugar.

“Me sentí tan incómoda al visitar Egipto... La estafa es un gran problema aquí y realmente no sabía qué tan grande era cuando era la primera vez”, dijo la joven en un clip que superó el millón de reproducciones.

“La cultura del ajetreo aquí es una locura. Dondequiera que íbamos, nos rogaban sin parar que pagáramos por algo. Si te soy sincero, no me sentía segura aquí”, confesó.

Grace compartió su experiencia en un intento por alertar a otros sobre los peligros “agotadores” que soportó durante el tiempo que pasó en el país africano.

“No dejes que nadie te tome una foto, no dejes que nadie ponga nada en tu mano y no sigas a nadie si tiene algo que mostrarte porque te exigirán dinero”, explicó.

La estadounidense señaló que no se podía sentir segura ni siquiera con un guía turístico a su lado, ya que este tenía muchos amigos que se acercaban para ofrecerle todo tipo de “mejoras” como “escalar una roca para obtener una fotografía con el fondo”.

Por otra parte, recomendó a sus seguidores no viajar solo a Egipto, especialmente a las mujeres. “Cuando se trata de hombres, te miran fijamente, y ni siquiera es una mirada normal, es una de esas miradas realmente incómodas en las que nunca te quitan los ojos de encima”, añadió.

El testimonio de la norteamericana se viralizó y otros viajeros acudieron a la sección de comentarios para confirmar lo dicho por ella.

“Estoy de acuerdo. He viajado por todo el mundo y Egipto ha sido el único país donde no me sentí seguro”, escribió una persona. “Sentí lo mismo cuando visité Egipto y Marruecos”, comentó otro. “He visto muchos vídeos de gente que dice que Egipto es el peor lugar para visitar. Lo que me entristece, porque quiero verlo algún día”, añadió un tercero.

Lo que debes tener en cuenta al visitar Egipto

Viajar a Egipto puede ser una experiencia emocionante y enriquecedora, pero también es importante estar preparado y consciente de ciertos aspectos tales como: verifica los requisitos de visado y seguridad, consulta a un médico para precauciones de salud, lleva la moneda local o tarjetas de crédito internacionales, vístete adecuadamente, respeta la cultura local y las normas de comportamiento, aprende algunas frases en árabe o inglés, negocia en los mercados, considera un seguro de viaje, investiga las opciones de transporte, cuida la higiene alimentaria y evita el agua del grifo.

Estas precauciones te ayudarán a disfrutar de Egipto de manera segura y enriquecedora.

Video recomendado

Explora las Pirámides de Egipto con Google Maps.