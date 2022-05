Es de conocimiento público que los billetes de México tienen códigos de seguridad y la cara impresa de héroes nacionales, artistas y personajes históricos, pero hasta el momento no han aprobado la del ‘Divo de Juárez’. Ante ello, en TikTok se volvió viral el caso de un joven, quien recibió un billete falso de 50 pesos con el rostro de Juan Gabriel.

Desconocemos si el usuario Alan Vargas (@eduaralanplum) es fiel seguidor de Juan Gabriel o si su madre lo fue en su momento, lo que sí sabemos es que fue estafado de la peor manera con un billete de 50 pesos (2,46 dólares) con el rostro del ‘Divo de América’.

“Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Y todo por no revisarlo al momento”, fueron las palabras del sujeto, quien se lamentó tras ver la cara impresa de Juan Gabriel y no el de José María Morelos y Pavón, político y sacerdote mexicano.

El joven subió su historia a TikTok para que más usuarios no caigan como él y revisen los billetes antes de dejar un establecimiento. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar a las imágenes y publicaron divertidos comentarios al respecto.

“Ese billete ahora vale 500 pesos”, “Válido solo en Juárez”, “Lo volteas y no tengo dinero ni nada que dar”, son algunos de los curiosos comentarios que se logran leer en el video viral, el cual suma 9 millones de vistas y 1.4 millones de ‘likes’ desde el lunes 9 de mayo.

