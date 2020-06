A raíz del confinamiento por la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus y el regreso a la ‘nueva normalidad’ , empresarios y negocios han tenido que improvisar y adaptarse a las medidas de distanciamiento social.

El circo de los Hermanos Garner, son uno de ellos, quienes implementaron un novedoso sistema para poder continuar trabajando. El “Auto Circo” , permite a los visitantes distraerse de la monotonía ocasionada por la cuarentena, de una manera segura, para evitar los contagios.

Omar Morales, administrador del “Auto Circo” comenta que “la gente no se puede bajar de sus vehículos, adentro del circo, hay unos cajones que guardan la distancia de un vehículo a otro; no se pueden bajar de sus vehículos. Al momento que entran desinfectan los vehículos, les dan gel antibacterial, la gente que no traiga taba bocas, adquieren un tapabocas y todo nuestro personal está capacitado” .

Ellos llegaron en marzo a la ciudad de Morelia, en el céntrico estado mexicano de Michoacán; sin embargo, a unos días de su debut, se les prohibió abrir el circo.

Una visitante comenta que “está bien, porque le están dando a las personas una opción para divertirse, el empleo no se puede parar, estamos en un punto en el que el país ya es demasiado lo que ha venido cayendo, ya para empezar a salir” .

En cada función solo entran 18 vehículos con 5 personas como máximo, esto es muy poco comparado con las más de mil personas que asisten en una función regular.

El administrador añade que tenían “casi 85 días parados, sin trabajar, estábamos muy desesperados. Surgió la idea de meter el ‘Auto Circo’ . Se les mostró aquí a las autoridades de Morelia, se habló con el señor presidente, se le mostró el proyecto; dijo ‘si no hay ningún riesgo no hay ningún problema, adelante’ , y es como inició aquí en Morelia lo del Auto Circo de los Hermanos Garner” .

Para las familias este sistema es estupendo, pues les permite distraerse de la monotonía y sacar a sus hijos del confinamiento, para vivir un rato de alegría y diversión.

Otra visitante dice que es “muy divertida, algo nuevo, después de un encierro largo, me gustó, está creativo” .

Aunque esta nueva modalidad no se compara con la actividad normal, de alguna manera los mantiene activos y generando un ingreso para poder comer, pagar la renta del terreno y pagar a los artistas del circo.

(Fuente: Xinhua)