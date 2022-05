La plataforma de TikTok se ha convertido en la red social por excelencia — y más descargada, dicho sea de paso— en la que uno puede encontrar todo tipo de contenido, pero hay uno en especial que ha llamado más la atención por la particularidad de la misma. Un perro conquista internet por su gran parecido al de una foca cada vez que se moja.

Un perro de raza Pomerania se ha vuelto viral en TikTok porque al ducharse se parece mucho a una foca o al menos eso indica la propia autora del contenido y usuarios. Esta peculiar escena fue registrada por su dueña @chaeprincesaunicornia, quien lo subió el pasado 8 de abril.

“No estés triste, mira a este perrito que cuando lo bañan parece una foca”, es el texto que acompaña a las imágenes, en la que se aprecia al can quieto mientras lo duchan. El material audiovisual rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Si bien el clip tiene una duración de apenas 5 segundos, el video ha tenido gran acogida en TikTok y esto se ve reflejado en sus cifras: 13 millones de reproducciones, 2,6 millones de ‘likes’ y más de 20.7 mil comentarios.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron mucho en reaccionar y se pronunciaron sobre lo sucedido. “Top 10 videos para que no estés triste”, “Qué hermoso”, “Gracias, me alegró el día”, son algunos de los comentarios que se logran leer. El video es tendencia en México.

¿Cuál es la mejor hora para bañar a un perro?

Debes bañar a tu perro en un horario donde no haga mucho frío, (para evitar problemas respiratorios). No bañes a tu mascota con agua fría, tu perro siente exactamente la misma sensación que tú, ademas podría enfermarse, según Cuidandotumascota.com.

¿Qué pasa si baño a mi perro cada 3 días?

De acuerdo a Mundo Deportivo, la razón por la que los perros no se pueden bañar todos los días es que al hacerlo estaríamos alterando el equilibrio y grasa necesaria para mantener su piel en buen estado, lo que puede ocasionar cambios en el pH, sequedad, dermatitis y diversos problemas con el pelo del animal.