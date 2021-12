Una exempleada de hotel utilizó sus redes sociales para compartir uno de los secretos mejores guardados por este tipo de establecimientos. Janessa Richard, de Canadá, publicó un video de TikTok en el que explica el motivo por el que deberías cambiar el papel higiénico al hospedarte en una habitación.

La joven, cuyo video se aproxima a las 100 mil reproducciones, asegura que no se suele cambiar el papel higiénico entre los huéspedes. Si todavía hay papel en la habitación, los trabajadores simplemente doblan el extremo y optan por no reemplazarlo.

Eso sí, Richard especifica que su experiencia es “personal”, y que lo dicho por ella puede no ocurrir en todos los hoteles, pero que su consejo es cambiarlo.

Video de joven que reveló el motivo por el que deberías cambiar el papel higiénico al hospedarte en un hotel

Su consejo se viralizó y generó polémica. Varios usuarios respondieron a su video de TikTok indicando que no les importa que no se cambie y que lo prefieren así para no malgastar tanto papel.

“¿Qué tiene de malo dejar el papel higiénico?”, preguntó un usuario. Otros usuarios, en cambio, le dieron la razón. Incluso alegaron que, si están pagando un elevado precio por quedarse en un hotel, lo mínimo que esperan es que cambien el papel higiénico del baño.

La propia Janesa Richard indicó que “cuando pago 150 o 200 dólares por una habitación, espero un rollo de papel higiénico limpio”. La joven tiene más de 58 mil seguidores en TikTok y acumula más de 849 mil ‘me gusta’.