Una exempleada de un crucero utilizó sus redes sociales para revelar algunos oscuros secretos que descubrió mientras trabajaba en una embarcación. Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria @laurentalkssmack publicó un video en donde comparte detalles sobre este aspecto poco conocido por la mayoría de personas.

Lauren, de origen australiano, aseguró que en los cruceros existen algunos lugares a los que nadie quiere entrar: “Es un poco espeluznante, pero hay una morgue y una cárcel a bordo”, comenzó diciendo la joven, cuyo video se viralizó con más de 800 mil reproducciones.

“Cuando trabajábamos en el crucero vimos que sacaban un cadáver de la morgue. Obviamente estaba cubierto con la bolsa correspondiente, pero eso en sí mismo ta resulta horrible”, agregó.

Luego, Lauren señaló que la mencionada situación le pareció “tan intimidante” que le dieron ganar de “dejar de trabajar en un crucero”.

Tras ello, dijo que hay “una celda, es como una cárcel, así que si alguien está haciendo algo malo, simplemente lo encierran allí”.

Por otra parte, la australiana expresó que había otra cosa que la ponía nerviosa: el hecho de que no hubiera una cubierta número 13. “Carnival no tiene un mazo 13 porque es algo supersticioso”, explicó. “¿Estamos en un crucero, en el medio del mar, y me haces sentir que la superstición entra en juego?”.

El clip generó diversas reacciones entre los internautas: “No sé si solo soy pero pensé que si alguien moría a bordo, arrojarían su cuerpo”; “Es mejor tener un lugar para procesar a la abuela Ruth, que tuvo un infarto en el mar, que tener que ir a tierra”; “Si te asustan las supersticiones y el número 13, no vengan a Canadá porque no tenemos piso 13 en ningún edificio de apartamentos”; “La mayoría de los hospitales tampoco tienen un quirófano número 13. Quizá se equivocaron al contar”.

Consejos para trabajar en un crucero: primeros pasos

Trabajar en un crucero implica un trabajo duro, con largas jornadas y lejos de la familia, pero aún así es querido por muchas personas, señala el portal cruceroadicto.com. A continuación, algunas claves que debes tener en cuenta y servirán para trabajar en una embarcación:

Tener buen nivel de inglés

Pasar entrevista personal

Obtener los certificados médicos

Obtener el certificado del curso STCW

Solicitar el visado de trabajo como salir

