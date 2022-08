Una joven de México decidió exhibir a su amiga luego de que esta pidiera costosos regalos de bodas tales como refrigerador, lavadora, secadora, televisor, aspiradora, colchón con base, entre otras cosas.

La usuaria @loranvg utilizó su cuenta de Twitter para mostrar la invitación enviada por su amistad, que organizaba un “Open House” en su nuevo hogar.

“Estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos de los que vienen en la lista. Hasta ahorita solo tenemos el microondas que me traje de la casa de mi mamá, una estufa y una licuadora. La comida la tenemos en una hielera. Para lo de la cocina, allá en el otro lado venden sets bien bonitos y te queda fácil”, dice la invitación a la reunión.

Asimismo, la persona que organizó el evento envió también una lista de regalos que los invitados podían entregar.

En el listado no solo aparecen electrodomésticos, sino también accesorios de cocina, así como kits de artículos para el hogar.

Intentar no ser bien mierdita esta bien dificil me cae. SEEEE MAMMAAAAARROOOON JAJAJAJAJAJAJA sigo esperando el "es broma" pic.twitter.com/t1tDRIomnp — andrea (@loranvg) August 7, 2022

Una invitación que pudo ser más modesta

“Sabemos que ustedes están bien ocupadas con su vida, así que si no pueden darnos regalo, también tomaremos dinero en efectivo que sea al menos los 4.000 [pesos mexicanos o 200 dólares] de un mes de renta, que es más o menos también el valor de un regalo”, concluía la poco modesta invitación.

Posteriormente, la usuaria publicó un video de TikTok en dónde explica que tuvo un intercambio de mensajes con su amiga, luego de exponerla en redes sociales.

“Hay gente que no tiene vergüenza y tampoco electrodomésticos”, dijo. Finalmente, pidió que no la atacaran y aseguró que no volverá a tocar el tema.

Síguenos en nuestras redes sociales: