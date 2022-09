Una mujer de Australia ha causado gran polémica en TikTok por una extraña exigencia a los invitados a su boda: que vayan vestidos como modelos de pasarela, además de otras reglas muy estrictas para acompañarla en la ceremonia donde dará el “sí, acepto”, razón por la cual se hizo tendencia en esta red social ganándose no pocas críticas.

Invitados la critican

La futura esposa no solo ha impuesto esta exigencia, sino también ha prohibido la presencia de teléfonos celulares, como tampoco niños durante la ceremonia. Asimismo, aseguró que al comunicar estas normas a los invitados, la gran mayoría de estos la criticó, pero no insistió en que no cambiará de opinión.

“Mi pareja y yo hemos discutido mucho sobre las reglas que tenemos para nuestra boda en febrero (…) este es el que causó más revuelo, no tener hijos excepto nuestro propio hijo en la boda. Esto es por muchas razones, pero la razón principal es que solo tenemos 50 asientos, nos vamos a casar en un registro y nuestras familias son bastante numerosas. Si compráramos asientos para los hijos de todos, solo podríamos tener 25″, expresó en el video de TikTok.

Barra no tan libre

Seguidamente, expone la segunda regla, que es evitar que sus invitados se emborrachen demasiado: “la barra (de alcohol) no comenzará hasta las 5 de la tarde. La recepción comenzará a las 2 en punto, realmente, no queremos que todos se queden sin piernas y se vayan a casa en un taxi antes que comience la noche. Queremos que todos se vean bien en las fotos, se sientan bien y que la cuenta de la barra también dura hasta la noche”.

Sin celulares ni invitados inesperados

Respecto a no usar teléfonos, confiesa que fue una decisión de ambos novios: “no habrá celulares durante la ceremonia. Literalmente, dejaré de hacer lo que estoy haciendo, en medio de mis votos si es necesario y les diré que guarden los teléfonos. Estamos pagando 3 mil dólares por un fotógrafo, tómate fotos con nosotros después si quieres”.

También dijo que no permitirá que los asistentes traigan invitados no contemplados: “Esto es un poco duro, pero, francamente, es la verdad. No quiero desembolsar ciento, sino miles de dólares para pagar bebidas, comida y entretenimiento para alguien que ni siquiera conozco. No quiero extraños en las fotos”.

Como una pasarela italiana

Pero, lo que más llamó la atención fue el código de vestimenta ¿en qué consiste?: “quiero que todos luzcan como si acabaran de salir una pasarela de Milán. Quiero vestidos formales, esmóquines, trajes, corbatas, lo que sea. Tienen que salir bien en las fotos. No vamos a tener jeans ni camisetas, mis amigos”.

No opacar el momento de la novia

Tampoco quiere sorpresas ni anuncios de los invitados: “Si anuncias que estás embarazada o te propones en matrimonio en mi boda, anuncias que estás comprometida, te sacaré a rastras. Es el día que he esperado desde que era niña, no se trata de ti, déjalo para otro día”.

No publicar en redes sociales

Su regla final es que ninguno de los asistentes pueda publicar algo en redes sociales hasta que los futuros esposos lo hicieran primero: “No anuncies que nos hemos casado hasta hayamos tenido la oportunidad de hacerlo. Lo haremos de inmediato, pero espera, no hay prisa”.

Y sentencia con un contundente: “No vayas a la boda si no estás de acuerdo con estas reglas”.