Una joven de Canadá se volvió viral en TikTok tras exponer a un ex novio suyo, quien le cobró tres dólares por un plátano y una tostada que ella comió en casa de su madre.

La usuaria, llamada Maddy Blythe (@maddyblythe) inició una serie de videos llamada “los hombres son raros con el dinero”. En uno de esos clips compartió detalles sobre el incómodo momento que vivió con una ex pareja, quien trabaja en la industria de las finanzas.

La mujer, de 26 años, recuerda haber visitado la casa de su suegra durante un viaje familiar. Al regresar, recibió un documento de Excel en donde su entonces novio le mostraba un detalle de sus gastos.

“Viajamos para verlos y, por supuesto, como buena invitada que soy, traje una pequeña canasta de regalo con vino, jabón y velas porque me iba a quedar en la casa de su madre por un par de días”, dijo Maddy.

“El viaje estuvo bien, principalmente hicimos nuestras propias cosas, pero cenamos con su madre una noche y desayunamos una mañana”, recordó.

Maddy dijo que ella y su novio “terminaron pagando la cena porque era un poco cara”, agregó. “Queríamos tratar a su madre para que todo esté bien”.

Algunos días después, recibió una hoja de cálculo que detallaba sus consumos. “Mi novio tenía un documento de Excel en el correo electrónico con todos los gastos del viaje, estuvo bien”, admitió.

La joven indicó que el documento no tenía nada raro, pues solían dividir sus gastos; sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrar un cargo extraño.

“La línea solo decía ‘desayuno’ por $3.23″, recordó. “Así que le pregunté: ‘Oye, ¿qué son estos $3,23 para el desayuno?’ y él me mira, inexpresivo y dice: ‘Oh, bueno, eso es por el plátano y la tostada que comiste en casa de mi madre’”.

Confundida, ella respondió: “¿Disculpe, señor? Él dice: ‘Sí, te comiste eso, así que me debes dinero a mí y a mi mamá’”.

“Este hombre era un mezquino tratando de cobrarme por un plátano y un trozo de pan Wonder”, exclamó. “Le pregunté cómo lo calculó y dijo: ‘Parecía justo’”. A pesar de la audacia de su novio, Maddy terminó pagándole y, tiempo después, cortó la relación.

Reflexionando sobre el hecho, la joven ahora se ríe de lo sucedido, pero asegura que “no soportaría” algo así en la actualidad.

Mira aquí el video viral

Su testimonio se viralizó con más de 3 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Estoy demasiada aturdida para hablar. Mi mente está alucinada, niña, no puedo imaginar, fuiste una invitada en su casa”, dijo una joven. “Deberías haberle cobrado por esa canasta de regalo y luego terminar con él”, comentó otro.

“Oh, Dios mío. ¡Esto es más que una locura! ¿Pagó la mitad de la canasta de regalos?”, a lo que Maddy respondió: “Chica, sabes que no lo hizo”.

“Me habría separado mucho antes de ese viaje. ¡La mención de un desglose de hoja de cálculo me habría ido! ¡Imagina vivir así!”, escribió otra usuaria.

Algunos aprovecharon para compartir experiencias similares sobre sus seres queridos siendo mezquinos: “Mi ex me cobró un sándwich de helado de $2 que me compró (espontáneamente como REGALO). Lo pagué y luego rompí con él más tarde”; “Salí con un chico en la universidad que me hizo PREPAGARLE la gasolina para un viaje por carretera para visitar a SU FAMILIA y luego descubrí que su madre le envió dinero por mí”, escribieron.