Para muchos, este video viral es considerado como la primera infidelidad del 2023 ¿por qué? Pues, imagina la poca vergüenza de un sujeto quien estaba en una fiesta bailando con su pareja, pero al rato y delante de ella comienza a toquetear a otras dos mujeres como si fuera lo más normal del mundo, pero jamás pensó que su engaño quedaría inmortalizado en TikTok causando gran controversia.

Originalmente, el momento se hizo conocido durante una transmisión en vivo por el DJ Beto Las Vegas en una fiesta animada con música norteña de México donde vemos a un hombre bailando pegadito a su pareja, una mujer evidentemente de mucha más edad que él. Todo parece ir completamente normal, pero detrás de este hay dos muchachas que están muy atentas a lo que están haciendo los tortolitos.

De pronto, comienzan a hablarle, no sabemos qué le dicen exactamente, se ríen, hacen ademanes como si se estuvieran burlando del sujeto por estar divirtiéndose con la mujer y no con ellas. En eso, ambos se dan la vuelta y el hombre está frente a las jóvenes, mientras la mujer está a espaldas de este mientras lo abraza y rodea por el cuello.

Mira aquí el video viral

La engaña y luego quiere abrazarla

Pero, de forma impensable, el momento tendría un giro bastante perturbador, pues el sujeto dejaría de lado a la mujer (visiblemente molesta) para ponerse a bailar muy pegado a una de las muchachas, por lo que, sabiendo que no podría ni quería hacer nada más, se resignó al darse la vuelta para seguir cantando, moviéndose al ritmo de la música, pero sola.

Pero, esto no termina aquí, pues cuando el tipo voltea para volver a juntarse con su pareja, este intenta rodearla y abrazarla al ritmo de la música, pero ella no le sigue el paso, de hecho, lo ignora, lo rechaza, mientras detrás de este, las muchachas lo toquetean para llamar su atención una vez más.

Le aconsejan dejar al sujeto

El metraje compartido por Emyy (@simplyy_emyy) que acumula más de 3.1 millones de vistas ha sido todo un éxito y ha generado miles de comentarios de personas indignadas, quienes no dudaron en darle a la señora consejos para buscar alguien que la valore.

“No hagas lo que no quieres que te hagan”, “ella se dio cuenta porque le empuja la mano cuando intenta abrazarla de nuevo”, “existe el Karma y cuando ellas tengan pareja todo se devuelve”, “todo en la vida tiene karma”, “el corazón de la señora”, “lo peor es que por ser más joven que ella, seguro todo le perdona”, “por gente así, mejor soltera y feliz”, “y yo pensando que el bato quería sacarle la cartera a la doña”, “ojalá ella encuentre quien no le falte el respeto y la ame de verdad”, “señora, huya de esa relación. Si se lo hace en frente de ella, que hará cuando no está”.