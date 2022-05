En los Estados Unidos, una prestigiosa cadena de cines se pronunció luego que se hiciera tendencia un video en TikTok donde se muestra uno de sus locales en deplorables condiciones sanitarias, por lo cual la multinacional decidió manifestarse tras el bochorno hecho expuesto en redes sociales.

Un “macabro” hallazgo

El video viral publicado en la mencionada plataforma virtual tiene lugar en la ciudad de Beaumont, compartido el pasado 25 de abril por el usuario @browniemaracabanana, donde muestra un local de Cinemark con presencia de cucarachas y demás insectos en diversas áreas del recinto de entretenimiento.

En la descripción del metraje se lee lo siguiente: “Es una locura cómo no puedo ponerme en contacto con nadie en Corporate. Me envían el buzón de voz y nadie me devuelve la llamada”.

Ante esto, los usuarios de TikTok han dado diversos tipos de comentarios respecto a este hecho: “dicen que tiene meses, por favor, verifique porque voy a este teatro. Agradecemos que publiques esto”, “es por eso que llevo mis propios bocadillos”, “debe comunicarse con las personas de las noticias que están tratando de desacreditar esto y hacerles saber cómo es”, “fui hace unos meses y había una cucaracha en el inserto del chip de la tarjeta. No toqué mis palomitas de maíz después de pagar”.

La respuesta de Cinemark

De acuerdo a lo informado por KFDM, Cinemark lanzó una declaración en la cual afirmó que la cinta tendría varios meses, asegurando, además, que estos problemas han sido resueltos, habiendo realizado la respectiva fumigación, así como poniendo todo en regla ante las autoridades sanitarias.

Por su parte, Cinemark también especuló del origen de las imágenes y quién las habría tomado, si se tratase de un empleado actual o uno anterior, pero por lo que se puede ver a estas instalaciones solo pueden acceder los trabajadores.

La reconocida cadena de cines replicó esto a los medios de comunicación: “Cinemark está al tanto del video que circula en línea sobre nuestro teatro en Beaumont, que tienen varios meses de antigüedad. El equipo del teatro tomó medidas rápidas en ese momento e, inmediatamente, trajo tanto a nuestro socio de exterminio local como a las autoridades sanitarias locales. Como de esta semana, tanto las autoridades de exterminio como las sanitarias locales han confirmado que el tema sigue resuelto”.