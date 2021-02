Un especialista del oído en Inglaterra está dando que hablar en redes sociales como YouTube tras compartir el video viral de la extracción de un diente de leche alojado en el tímpano de un niño de tres años de edad. Neel Raithatha, un consultor en audiología, otorrinolaringología y otología mejor conocido como The Wax Whisperer (El Encantador de Cera traducido al español), grabó el momento en el que removió la pieza dental de la oreja de su paciente en su clínica ubicada en el pequeño pueblo de Oadby, en Leicestershire.

En las imágenes, publicadas en su canal de YouTube , se puede escuchar a Raithatha entrar en shock mientras examina el objeto “esmaltado” atascado cerca del tímpano del menor, que en un principio creyó que se trataba de un cúmulo de piel muerta. Usando una técnica de succión de oído, el profesional médico pudo aliviar la molestia que estuvo irritando esta delicada parte del canal auditivo del infante, al que no dudó en interrogar previo a la intervención para saber qué era lo que se había introducido, informó el diario británico Daily Mail.

En otra parte del video viral Raithatha explica que el niño ha sido un visitante frecuente a su consultorio privado de audiología llamado The Hear Clinic ya que su madre cree que otros niños de su escuela lo animaron a ponerse objetos en la oreja. “El diente estuvo alojado contra el tímpano y ellos intentaron quitárselo usando gotas, pero se atoró en el tímpano que acabó inflamándose”, precisó el experto, al tiempo que dijo que conjeturó que la pieza dental alojada en el oído del pequeño no era suyo, sino que le pertenecía a otra persona.

Como es sabido, la mayoría de niños pierde sus dientes de leche alrededor de los 6 años de edad y, en algunos casos, al promediar los 4 años. Es por eso que, tomando en cuenta la juventud de su paciente recurrente, se llegó a la conclusión que no se trataba de su propio diente. Lo curioso es que, además de grandes cantidades de cerumen, este no ha sido el más insólito de los objetos que a The Wax Whisperer le ha tocado remover de un oído ya que la lista incluye un borrador de lápiz, una ramita, una pila, entre otros.