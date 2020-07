Vivimos momentos donde el que menos quiere un abrazo sincero para descargar toda preocupación o ansiedad que puede sentir. Así como los humanos, una perrita llamado McKenzie le tenía terror al tacto humano, pero un abrazo y una caricia cambiaron su vida radicalmente. El video que se viralizó en Facebook ha generado impacto en todos por las precarias condiciones que presentaba antes de ser rescatado.

¿Por ser un perrito, piensas que están menos expuestos al temor o a la fragilidad emocional? Así como las personas, las expresiones de estos animalitos son más notorias y a viva voz cuentan un trasfondo que pocos entienden. Aunque el rescate ocurrió el 16 de junio de este año, el video se viralizó rápidamente por cómo era la condición de McKenzie antes de ser rescatada y por la valerosa acción de un hombre al tenerlo en brazos.

Como se ve en el video viral, la perrita se encontraba en la entrada de un edificio y en muchas ocasiones los vecinos o personas que pasaban por el lugar le alcanzaba algo de comida o agua para poder alimentarse. Pero esto no era suficiente para alguien que exclamaba por un amor humano.

A simple vista uno puede darse cuenta que sufrió maltratos de alguien que no la toleraba, pues cada vez que alguien se le acercaba se alejaba y no permitía el tacto humano. Ante esto, las personas decidieron llamar a un rescatista de Hope for Paws que fuese capaz de encargarse de ella y ofrecerle un hogar.

Llegó el momento del rescate y cuando el hombre se acercó al lugar, la perrita empezó a sentir pánico. Sus ojos delataban y contaban por sí solas una triste experiencia con algún humano. Sin embargo, mientras empezaba a entender que la intención del rescatista era buena, McKenzie finalmente se termine recostando en sus brazos.

El video viral de Facebook ha cautivado la acción del hombre llamado Eldad y de la reacción del perro al recibir un abrazo. Una muestra de cariño a alguien que pasa un momento complicado puede cambiarle la vida. ¿Qué es lo bueno de un abrazo? Es gratis y si es sincero, transforma al receptor.

El momento de su rescate robó lágrimas de muchas personas

