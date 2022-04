El estado de Michigan, Estados Unidos, viene experimentando una intensa tormenta de nieve durante buena parte del mes de abril; razón por la cual un padre y sus hijos decidieron aprovechar el clima para recrear una escena de la famosa película animada “Frozen”, la cual fue compartida en TikTok y no tardó mucho para que se hiciera tendencia en esta red social, acumulando millones de reproducciones.

El suceso tuvo lugar en la ciudad de Holland, donde Josh y Carrie Willink, junto a sus hijas Remy y Jade utilizaron el jardín de su hogar para divertirse en medio del duro clima, razón por la cual se ganaron poco más de 5.9 millones de reproducciones.

En la cinta, Remy y su papá interpretan Elsa y Anna, recreando el momento cuando la segunda provoca una gran tormenta de nieve y, para sorpresa de muchos, ambos muestran grandes dotes para la actuación, así como para el canto, pues interpretan el tema “For The First Time In Forever”, teniendo de fondo la nieve que cae en su patio trasero.

Sin embargo, Josh nos revela que este metraje no es nuevo, pues data del 2019 en medio de un clima similar al actual en Michigan, razón por la cual se vio motivado a resubirlo nuevamente en TikTok cuando, originalmente, fue publicado en Facebook, restringido para sus amigos y familiares en esta red social.

En ese sentido, las menores tienen 3 años más, es decir, Remy cuenta hoy con 7, mientras que Jade 4 (quien hacía de Olaf, el muñeco de nieve): “Estábamos recibiendo nevadas al azar y comenzó a sentirse como un invierno eterno. Al vivir en Michigan, sientes que el invierno nunca va a terminar”, expresó Josh.

Y revela el gusto de su hija mayor por el film de Disney: “A ella siempre le ha gustado la película ‘Frozen’. Allí, Elsa lanza un hechizo de invierno eterno. Entonces, pensamos que podríamos estar en la película. Decidimos salir una vez que tuvimos esa nevada y filmar la escena”.

El padre de las dos niñas confesó que sus hijas aman todo lo relacionado a Disney, cantan en todo momento canciones, así como recrean escenas de los films de esta casa productora.

De hecho, esta no es la primera recreación que realiza la familia Willink, pues desde que inició la emergencia sanitaria a causa del coronavirus en los Estados Unidos, utilizaron la plataforma TikTok para mostrarse haciendo locuras.

“Creo que es divertido ver tantas vistas, es mucha más gente la que impacta. Creo que muchos están pasando por momentos difíciles y las redes sociales son su medio para desplazarse. Y, a veces, cuando puedes ser el pergamino que trae luz, es divertido ser parte de eso”.

Y sentenció: “Nos gusta publicar contenido familiar saludable que creemos que conectará con las personas e inspirará a las personas o traerá alegría. A veces, es un poco más que solo un video divertido, y tiene impacto en alguien”.