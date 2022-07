En Perú continúan sucediendo cosas extrañan. Hace semanas, algunas personas utilizaron el poste de alumbrado público para tender la ropa. Esta vez, una familia del distrito de Comas, ubicado en la capital de Lima, se convirtió viral en redes sociales porque enfrenta un insólito problema que pone en peligro su salud.

La ciudadana, identificada como Rosa Velasco Rodríguez, levantó su voz de protesta y reportó que el cable de luz pública atraviesa las paredes del segundo piso de su casa. Según comentó, ella durante cinco años lleva intentando comunicarse con la empresa de energía eléctrica Enel para encontrar una rápida respuesta,

“Quiero seguir construyendo”

Sin embargo, Rosa sostuvo que dicha entidad no responde su solicitud: “Me dijeron que en un mes (habría respuesta), pero hasta ahora nada Nuevamente he ido y me dicen que de nuevo tengo que presentar solicitud”.

En diálogo con ATV Noticias, Rosa Velasco agregó que continuará esperando una respuesta para obtener una solución: “No me dan solución y yo quiero seguir construyendo mi casa, pero está peligroso ese cable”.

Ante la denuncia, Enel informó que enviará a un equipo especializado a revisar el caso y dejó entrever que la vivienda estaría invadiendo propiedad pública, detalló La República.

Critican a la vecina

Por su parte, los cibernautas arremetieron contra la construcción de la familia afectada. “El segundo piso de la casa invade la vía pública, además tienen el descaro de reclamar”, indicó un internauta. Mientras que otra usuario señaló: “Me parece o la señora no sabe que su casa se termina en el lindero del primer piso, lo que ella esta haciendo es invadir el aire que no corresponde”.

