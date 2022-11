Cuando una mascota parte, lo hace un amado miembro de nuestra familia, por los que las personas que lo quisieron en vida conservan algunos objetos que tienen una gran carga emocional; sin embargo, una familia de Australia viene causando tamaña polémica en redes sociales como Instagram al conocerse que tras la muerte de su perro decidieron preservar sus restos de una manera muy atípica: lo convirtieron en alfombra y las imágenes no tardaron en hacerse tendencia con críticas diversas.

Un oficio en crecimiento

Estas personas, cuyas identidades no han sido identificadas, perdieron un golden retriever y para mantenerlo a su lado optaron por conservar su pelaje, por lo que contrataron los servicios de una empresa especializada en la taxidermia, Chimera Taxidermy, con sede en Melbourne, siendo esta la responsable de compartir las imágenes en la mencionada plataforma virtual.

A Yahoo! Noticias Australia, Maddy, dueña del establecimiento, comentó que este tipo de servicio para mascotas se está volviendo cada vez más “popular”: “la taxidermia de mascotas, realmente, se ha extendido en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas. Algunos son más un recuerdo sentimental, otros están en exhibición descansando en sus camas o cómo sus dueños querían que se conservaran”.

“A veces es difícil trabajar con mascotas en comparación con otros animales, pero es gratificante poder ayudar a las personas con su dolor y permitirles conservar una parte de sus mascotas para siempre”, expresó.

Mira aquí el video viral

No es para todos

Pese a lo anterior, la joven de 29 años reconoce que este método no es para todos y que, pero el contrario, entiende que causa la negativa de la gran mayoría, pero se manifestó sobre su trabajo con el golden retriever: “hermoso animal, preservado como piel para su familia. Finalmente, listo para ir a casa”, dijo la mujer que se inició en dicho oficio a los 18 años.

En el video que se hizo viral en Instagram explicó cómo realizó el proceso: “la piel ha sido curtido y convertida en cuero para que la piel no se caiga”, esto, de acuerdo a sus palabras, mantendrá la alfombra en óptimas condiciones durante varios años, elemento que, por cierto, incluye la cabeza del perro.

Respuestas mixtas

En la caja de comentarios, la respuesta de los internautas ha sido mixta, donde algunos sostienen que: “aunque morboso y triste, me he preguntado cómo sería que mi perro algún día se conserve como una alfombra”, “puede que no sea para todos, pero es una forma interesante de mantener viva esa conexión sensorial mucho después de que la amada mascota se haya ido”, “este perro no fue asesinado por su piel. Esta es la mascota de alguien y pidieron específicamente la piel”, “no sé si podría soportar ver esto después de que mi Goldi muera”.

Mientras que los detractores lo expresaron de este modo: “Esto me revolvió el estómago. Su pobre carita desinflada”, “lo siento, pero esto es completamente irrespetuoso con el perro. Que descanse en paz”, “Dios mío, eso es morboso, no hay forma de que pueda hacerlo”, “nunca lo haría y amo a mis perros. Esto es espeluznante”.