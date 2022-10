En Perú tuvo lugar un suceso hilarante, pues fiscalizadores municipales vieron a un perrito dentro de un auto en una zona restringida, por lo que los fiscalizadores del municipio decidieron intervenirlo, imágenes que no pasaron desapercibidas para TikTok, red social donde no tardó nada para convertirse en tendencia.

´Firulais’ intervenido

El hecho transcurrió en horas de la tarde cuando los fiscalizadores municipales vieron una van estacionada en un lugar donde no está permitido, pero al acercarse al vehículo se dieron con una tremenda sorpresa: se trataba de un perrito de color oscuro que estaba sentado en el asiento del conductor.

Se trataba de un perrito de raza pitbull, quien miraba atentamente a las personas que lo estaban grabando. De hecho, la luna de la puerta delantera no estaba del todo cerrada, lo que parece ser un indicativo de que el conductor del auto se encontraba haciendo algunas compras rápidas.

El video en TikTok viene acumulando más de 327.1 mil reproducciones con miles de comentarios que no paran de reír: “firulais: ‘ya, pe jefe, arreglito”, “firulais: ‘de cuántas croquetas estamos hablando?’”, “el firulais: ‘no me grabes, ¿acaso no amas tu vida?’”, “por qué no entras y entrevistas a firulais”, “se le ve preocupado a firulais, creo que no tiene licencia de conducir”, “los inspectores no perdonan nada”.