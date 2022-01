Shayla Herrington es una fotógrafa de bodas de Estados Unidos que nuevamente se volvió viral en redes sociales por compartir las señales de alerta que la harían rechazar una propuesta de trabajo. Si bien aseguró que es frecuente que varias parejas se acerquen a ella para contratar sus servicios, la joven no siempre acepta.

Shayla Herrington es una joven de 22 años que ofrece sus paquetes de fotografía para matrimonios en Internet. Mediante su cuenta de TikTok (@shaylamherrington), la mujer publica videos para compartir historias de casamientos y brindar consejos sobre la industria de las bodas.

Razones por las que se negaría a fotografiar una boda

En diálogo con el portal Insider, Shayla confesó que a menudo tiene que rechazar algunas ofertas por tres razones. De acuerdo con la joven, las parejas deben considerar los siguientes detalles antes de contactarla.

El primer aspecto está relacionado con el estilo de la fotógrafa, que debe coincidir con la visión de los novios desde el principio. “Sucede bastante. Por lo general, pido expectativas por adelantado. “Si me muestran fotos que no se parecen en nada a mi trabajo, entonces sé que probablemente no las voy a reservar”, explicó Herrington.

Otro aspecto es si no respetan sus tiempos o sus límites personales. En pocas palabras, Shayla Herrington detesta recibir “mensajes constantemente”. A pesar de que le agrada mantenerse al contacto con sus cliente, la fotógrafa precisó que no puede cumplir las expectativas de las novias

“Soy una persona ocupada. Intento responder cuando puedo, pero ya lo he recibido antes en forma de correo electrónico, correo electrónico, correo electrónico o llamada, llamada, llamada, y no está programado ni nada, simplemente arruina mi día por completo”, sostuvo.

Por último, Shayla dejó claro que gran parte de su decisión se debe a la personalidad de la pareja. Ella detalló que siempre le gusta sentirse compatible con sus clientes.

“Si no se habla y la gente me trata como un proveedor externo en el que solo debería estar allí para tomar fotografías, sé que no encajaré bien porque me gusta construir relaciones con mis clientes. Si no puedo hablar contigo mientras te tomo fotos y demás, me siento muy incómodo”, sentenció Shayla.