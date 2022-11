Vivió una auténtica pesadilla. Esta es la historia de Beth Jozey, una mujer de Australia que fue a hacerse las uñas en un salón de belleza y tiempo después casi le amputan un pulgar. ¿Cómo es que pasó por esa experiencia? A continuación te contaremos todo lo que se sabe. Su caso ha impactado en TikTok.

La chica, cuyo usuario de la mencionada red social es @bethjozey, difundió dos grabaciones para contar exactamente lo que le tocó vivir hace un tiempo atrás. En el primer video viral, recalcó que ella optó por arreglarse las uñas en 2020, antes de que Melbourne entrara en cuarentena por la pandemia.

Fue a un salón de belleza nuevo

Durante 11 años siempre había mantenido sus uñas en perfectas condiciones, hasta que ocurrió el incidente. “No diré el nombre del lugar que visité, pero era un lugar en el que nunca había estado antes”, precisó Beth, mientras se aplicaba uñas postizas, de acuerdo a The US Sun. “Era un lugar nuevo y estaba un poco nerviosa porque no estaba segura de cómo quedarían mis uñas”, agregó.

El salón de belleza estaba limpio y tenía un personal encantador con uniformes impecables, por lo que ella realmente vivió una experiencia agradable en ese entonces, según indicó. Incluso sus uñas acabaron luciendo muy bien. “Pero fue entonces cuando todo empezó a ir cuesta abajo”, dijo.

El error del personal

La mujer se percató que el personal usaba equipo en una persona y luego en ella sin limpiarlo. “Siendo joven e ingenua, no pensé nada en eso y no quería ser esa persona que pregunta si puede lavar las cosas”, aseveró. Al día siguiente, ella comenzó a sentir mucho dolor en las uñas.

“Se sentían muy apretadas, participarmente en este pulgar (señaló el izquierdo)”, recordó. “Se sentía como una uña encarnada y comenzó a enrojecerse y a doler mucho”, añadió. Como en ese entonces, Beth era mamá primeriza, no tenía tiempo para preocuparse por sus uñas. Sin embargo, dos días después, su madre la obligó a ir a urgencias.

En el segundo video viral, la mujer contó que, en ese entonces, su temperatura estaba muy elevada. Los médicos le indicaron que tenía una infección debajo del lecho ungueal. Como era tan grave, la llevaron a otro hospital para que la operaran.

“Terminaron drenando una cantidad absurda de infección de mi pulgar”, señaló Beth. “Si lo hubiera dejado por más tiempo, se habría metido en los huesos y en el torrente sanguíneo y habría perdido el pulgar”, sostuvo.

Debido a esa experiencia que vivió, ella no volverá a hacerse las uñas nunca más. “Ni siquiera en mi lugar favorito”, dijo la mujer, que ahora solo usa KMART Press en las uñas. Muchos usuarios se pusieron contentos al saber que afortunadamente la chica no perdió su pulgar. Otros, en tanto, no dudaron en mencionar que ella debería demandar al salón de belleza.

