Hay videos que dan que hablar de inmediato en las redes sociales. Bueno, el de esta nota es uno de ellos. Y es que tiene como protagonista a una mujer llamada Claire Wilson, aparentemente de Estados Unidos, que fue a la despedida de soltera de su mejor amiga y reveló que está embarazada.

El clip en cuestión lo compartió la propia novia de esta historia, cuyo nombre es Katie Jo. Lo hizo a través de su cuenta de TikTok (@katiejo_germany). De acuerdo a la grabación, las chicas habían acordado hacer un video divertido: cada mujer tenía que acercarse a la cámara y decir de dónde sacaron su atuendo y accesorios.

Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Claire Wilson, quien fue hacia la cámara antes de la novia. Ella, tras indicar todo lo que estaba usando, dijo: “Y la panza de Riley”, según el New York Post, que sostuvo que probablemente la mujer hablaba de su pareja.

Luego de haber revelado eso, Claire volteó a ver a la novia, quien lució atónita por la noticia, pero igual fue hacia la cámara para continuar con la dinámica. En ese momento, otra dama gritó: “No sabía que eso iba a suceder”.

“Espera, ¿qué?”, expresó después Katie Jo. “Estoy embarazada de 2 meses”, le respondió Claire Wilson. Sus palabras emocionaron bastante a la novia, quien en el video escribió: “Te amo, mejor amiga. Tu vas a hacer la mejor mamá”. Pero eso no es todo, pues en la descripción del mismo puso: “El mejor regalo. No puedo esperar para verlos ser los mejores padres”.

Muchos usuarios no tardaron en criticar a Claire por lo que hizo. Y es que consideraron que no era el momento ni el lugar indicado para hacer tal anuncio. A raíz de esos comentarios, ella decidió pronunciarse: “Sí, no es el momento/lugar ideal, pero uno: ¡Vivo fuera de la ciudad y fue la primera vez que la vi en más de un mes! Dos: ella me conoce demasiado bien para mentir todo el fin de semana”. El video ya posee más de 8 millones de reproducciones en TikTok.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

