Un joven de Londres, Inglaterra, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación tras asistir a un bar y pedir dos vasos de vodka con limonada. Por medio de un video publicado en TikTok, el usuario @YourBoyMoyo mostró el ticket de venta generado tras el consumo. Su queja se viralizó.

Según el medio LADBible, Moyo llegó al local, ubicado en la zona de Mayfair, para asistir a una fiesta en donde había barra libre y en la que se celebraba el lanzamiento del nuevo álbum de la cantante estadounidense Kehlani.

Por ese motivo, tanto él como su acompañante pidieron dos vasos de vodka con limonada y disfrutaron de la noche; sin embargo, terminaron llevándose una gran sorpresa tras pagar la cuenta, la cual fue de 39.10 libras (casi 50 dólares).

“Alguien llame a los federales, alguien llame a la policía. Me han robado... Me he quejado de que Londres es caro antes, pero esto es otro nivel”, empezó diciendo el usuario. “Me invitaron a la fiesta de escucha de Kehlani en Mayfair. Mayfair, Londres. Ya del Monopoly, sé que Mayfair es el más caro. Era barra libre, estaba disfrutando de mi vida. La barra libre ha terminado ahora y tenemos que empezar a pagar las bebidas”.

“Le digo a mi amigo: ‘vamos a comprar limonada con vodka, no puede ser tan cara’. Normalmente, es como cinco o seis libras, siete libras como máximo. Dime por qué me mostró la máquina de tarjetas y estoy viendo casi cuarenta libras. ¿Cuarenta libras?”, se preguntó.

En este punto, muestra el ticket de venta, el cual muestra un consumo por dos bebidas, más un cargo del 15 por ciento.

Moyo continuó diciendo que se quejó por el precio e incluso le pidió al cantinero que le explicara qué era ‘Kettle One’, a lo que le dijeron que esa era la marca del vodka. Para su suerte, no fue él quien pagó la cuenta.

“Sin mirar, mi amigo pagó con su tarjeta y yo grité, pero por dentro estaba celebrando. Más vale que ese vodka haya curado el cáncer. Cuarenta libras, ¿estás loco?”, agregó.

Desde entonces, el clip se ha vuelto viral, acumulando más de un millón de visitas y generando toda clase de comentarios: “Al principio pensé que estaba exagerando, pero Dios mío, no fue así”, escribió una persona. “Les habría dicho que cambié de opinión, por favor. La vergüenza es gratis”, dijo otro. “¿Quién en su sano juicio irá a beber a Mayfair tan pronto como termine la bebida gratis?”, comentó un tercer internauta.

