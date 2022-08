Todos, al menos una vez, hemos quedado descontentos tras visitar una peluquería. Precisamente, ahora hablaremos sobre una joven de El Paso, Texas (Estados Unidos), que acudió a dicho local para un cambio de look y salió llorando. La experiencia que vivió está dando que hablar en TikTok.

A través de su cuenta de la mencionada red social (@rosaamazapan), la chica publicó un video para dar a conocer lo que le pasó. En el clip, ella apareció llorando por el mal corte de cabello que le había hecho una mujer. “¡Perdón por el llanto feo y las maldiciones, pero sobre todo perdón por dejarles ver este terrible corte de pelo!”, colocó como descripción de la grabación.

Mientras se le caían las lágrimas, la joven recalcó a sus seguidores que nunca antes se había grabado llorando, pero debido a la experiencia que le tocó vivir en una peluquería, se animó a hacerlo. “Así de malo (el corte de cabello) es. ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?!”, expresó mientras mostraba el look que tenía y que, evidentemente, no le agradaba para nada. La chica estaba muy frustrada por la situación.

“Hoy tuve un examen y dije ‘recompénsate a ti misma’ porque me fue muy bien en ese examen, y esta es mi maldita recompensa. ¿Cómo puedo solucionar esto?”, indicó. Más adelante, aseguró que cuida bastante su cabello y que es una buena persona.

“¿Por qué, por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie la detuvo? Ella dijo ‘déjame darte piezas para enmarcar la cara’. ¡¿Dónde?! Este es mi cabello peinado, ella lo peinó, me ‘explotó’. Oh, Dios mío, me miré en el espejo y estaba como ‘mie*** santa’. Mi autoestima está a punto de caer en picado. ¡¿Qué hice para merecer esto?!”, sentenció.

De acuerdo a The Sun, muchos usuarios le mandaron mensajes de aliento a la joven por lo sucedido, recalcándole que su cabello es hermoso y que crecerá. El video de la chica ya superó las 60 mil reproducciones.

