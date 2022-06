Por lo general, las mujeres saben cuándo están embarazadas, pero ese no es el caso de Jess Davis, quien es de Reino Unido. Ella jamás se enteró de que estaba esperando un bebé. Tanto así que un día pensó que necesitaba ir al baño para hacer sus necesidades y terminó dando a luz en el inodoro.

La propia mujer fue quien compartió su historia en TikTok (@jessdavis78). En el video que subió, se le puede apreciar a ella echada en una cama de un hospital con el siguiente texto: “Pensando que necesito una gran mie***”.

Luego, en el clip, mostró a un bebé en una incubadora. Para esa escena, colocó lo siguiente: “Da a luz en el inodoro”. Según contó en los comentarios, apenas sintió la cabeza del bebé, logró tirarse al piso para que el pequeño no cayera al retrete. También recalcó que, como no tenía idea de que estaba embarazada, pensó que estaba teniendo un “mal calambre menstrual”, pero no fue así.

A raíz de que Jess Davis informó sobre la experiencia que vivió, The Sun explicó que a las mujeres que dan a luz sin saber que están embarazadas se les dice que tuvieron un “embarazo críptico”.

La ahora madre sostuvo que fue una “sorpresa encantadora” el nacimiento de su bebé. Si bien muchos usuarios la felicitaron porque ya es una progenitora, también hubo internautas que expresaron su temor de que algo así les suceda.

