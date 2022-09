La cantante española Rosalía, una de las artistas más escuchadas de la actualidad, se encuentra en medio de una gira mundial que viene dejando toda clase de anécdotas que quedarán para el recuerdo.

Mientras que en algunos países la intérprete de ‘Motomami’ recibió peluches por parte del público, y en otros se animó a probar la gastronomía local en pleno escenario, recientemente se dio a conocer un incidente que, si bien no tiene que ver directamente con la cantante, ocurrió durante uno de sus conciertos.

Mediante las redes sociales, una usuaria de Colombia, identificada como @pastizall, compartió detalles sobre el momento en que descubrió que su expareja la había engañado, en el momento en que la artista se presentaba.

“Con mi ex habíamos comprado las boletas para ver a Rosalía, lo llamé para que me la diera o me la vendiera y el maldito me dice que dizque las empeñó, obvio me tocó comprar una a último momento y pues me lo acabo de encontrar con la que me puso cacho”, se leía en el primer mensaje publicado por Laura, la usuaria y fan de Rosalía.

“La verdad es que quiero llorar, pero mi cuerpo sabe que no vale la pena y no me lo ha permitido, pero les digo que me siento mal”, agregó la internauta.

Tras ello, compartió el look que utilizó en aquella oportunidad para ir al concierto de la cantante: “Así llegué: linda y feliz porque después de ese asqueroso encuentro, me dieron bebidas, hamburguesas y un vape gratis, además conseguí transporte muy rápido. De verdad que ahora la vida me sonríe tanto que cada vez me queda clarísimo que ese man me robaba todo lo bonito de ser”.

Su publicación se volvió viral y obtuvo una gran recepción por parte de los usuarios, quienes la felicitaron por alejarse de esa persona que le hizo daño.