Naira Ruiz es una joven de España que en 2016, cuando tenía 16 años, fue a Inglaterra para aprender inglés. Lo llamativo es que no la pasó nada bien. Realmente vivió una experiencia traumática que se animó a contar en un video viral publicado en su cuenta de TikTok (@natz_ruro).

La chica, en la grabación, dejó en claro que la idea de mudarse a otro país fue de sus padres. Ellos tomaron tal decisión porque su hija había suspendido inglés. “Bueno, la experiencia fue ‘random’ y turbia desde el principio”, aseguró. Y es que dijo que su familia adoptiva la ignoró.

“Todos habían hablado con sus padres de Inglaterra, menos yo”, recalcó. Ya estando en ese país, esperó 7 horas en un lugar donde nadie la fue a recoger. Eventualmente, tomó un taxi y se dirigió a su casa adoptiva. Es ahí donde se dio cuenta que su nuevo hogar iba a ser el almacén de un kebab.

Encima, sus padres adoptivos no tenían idea de que ella iba a llegar ese día. Naira compartió habitación con dos danesas y una italiana. Pero en la ‘casa’ habían más personas: estaban los padres, sus cuatro hijos y una abuela, que llegó a fallecer.

El singular comportamiento de su padre adoptivo

“El kebab conectaba la parte de atrás con un gallinero. Una vez, duchándome, abrí el gallinero y las gallinas se colaron a casa”, dijo. “A mí me dan pánico las gallinas”, recalcó después. Luego contó que su padre adoptivo tenía un comportamiento singular por las noches. Él entraba a su habitación con una botella de vodka diciendo “fucking, bit**” (“maldita pe***”, en español).

Pero eso no es todo, ya que la novia de uno de los hijos estaba embarazada y decidió dar a luz en casa, algo que a Naiara no le agradó en lo absoluto. “Aprender inglés, nada, pero madurar, maduré y algún que otro kebab me comí. Y tanto que me comí engordé 20 kilos”, precisó. Varios usuarios, luego de ver su video viral, señalaron que tuvo suerte, ya que les hubiera gustado viajar a Inglaterra por haber suspendido inglés.

