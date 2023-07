Millones en TikTok quedaron con la boca abierta al ver un impactante video viral ¿Qué sucedió? Una mujer persiguió a su esposo quien iba en auto con su amante y cuando los interceptó armó tamaño escándalo en plena calle reclamándole haber destruido su matrimonio.

El sujeto salía de un hotel en Perú junto a su “querida”, pero lo que no sabía es que su esposa, junto con su amiga, se encontraban en un auto siguiendo todos sus pasos.

El recorrido duró unos minutos hasta que el vehículo del sujeto se estaciona. De inmediato, la esposa detiene su coche para correr hacia donde se encuentra la “otra”. Lo primero que hace es una acción casi instintiva: jalarle los cabellos con todas sus fuerzas. El marido infiel intentó retroceder sin éxito.

Mira aquí el video viral

La amiga quien graba todo se une a los insultos y reclamaciones para el marido, así como para la mujer que se llevó la peor parte de todo. La esposa le dice que los vio salir de un hotel, que es un “perro de mi**da”. En el colmo de la desfachatez, el tipo le pide que se comporte, palabras que solo provocan que su furia incremente.

¿Debió ser más agresiva con el esposo que con la amante?

El video se corta sin saber cómo concluyó la trifulca, pero lo cierto es que congregó más de 6.6 millones de vistas con comentarios de todo tipo, la gran mayoría de estos de apoyo hacia la esposa engañada, pero también no pocas críticas por un detalle en particular.

“Parte 3, por favor”, “¿vale la pena pelear?”, “es a él, mija, ella no le puso una pistola en la cabeza”, “no entiendo por qué no se desquita con el marido?”, “no pelearía, los vería, que me vean y media vuelta. Me voy y se acaba todo”, “hombre caído”, “ya cuando hacen esos actos es cuando el cacho ya no duele”, “voy a guardarlo para cuando salga la parte 3″, “¿alguien más entró a ver de quién era el auto por la placa?”

