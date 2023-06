Un joven de Argentina decidió renunciar a su empleo en una fábrica de chocolate para dedicarse a trabajar en la calle. ¿El motivo? Descubrió que podría generar el doble laborando de manera independiente.

“Voy a renunciar dentro de dos días y no le avisé nada a nadie, ni a mis jefes, ni a mi familia, ni a mis amigos”, dijo el usuario Tomas, identificado en TikTok como @tomas.taylor.

El internauta, quien utiliza las redes sociales para contar su experiencia, reveló que en su trabajo en la fábrica percibe unos 80 mil pesos argentinos (328 dólares), pero decidió hacer un cambio para llevar su sueldo a los 200 mil pesos (820 dólares).

“Hoy estoy haciendo mi primera prueba y estoy con las cosas para poder salir a la vida”, aseguró el joven al mostrar un secador, un trapo y un limpiavidrio, sus nuevas herramientas de trabajo para llevar a cabo su emprendimiento de limpieza.

“Deséenme suerte”

“Creo que hago esto para demorar empezar a preguntar, no me da vergüenza preguntar, sino no llegar al objetivo”, agregó. “Deséenme suerte”.

Los videos de Tomas acumulan miles de reproducciones y una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de personas que le hacen recomendaciones para que tenga éxito. Tampoco faltan quienes le hacen saber sus buenos deseos.

