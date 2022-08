Una muchacha en Argentina fue la protagonista de una historia que se hizo tendencia en redes sociales como TikTok por su alocado relato ¿qué sucedió? Por encargo de su padre fue a comprar pan, pero lo que pagó fueron (al cambio) 600 dólares por un par de este alimento, lo cual causó una serie de comentarios hilarantes.

Los panes más caros del mundo

El clip fue compartido desde la cuenta de Fiona Robinson (@fionarobinsonn) el pasado 31 de julio, donde muestra a su amiga, en cuya descripción insertada nos dice: “Storytime de cómo mi amiga que vive en Estados Unidos gastó 600 dólares en pan”, el cual ha acumulado más de 2.8 millones de reproducciones.

De inmediato, vemos a una chica de nombre Greta parada con polera manga larga explicando lo que le sucedió. Resulta que su papá la envió a comprar dos panes flauta cuyo precio es el de 170 pesos argentinos, pero cuando ingresó a la aplicación Mercado Pago puso todo menos este monto:

@fionarobinsonn nunca antes visto. el pan mas caro de tu vida ♬ sonido original - fionarobinsonn

“Salía 170. Pienso que el punto es la coma y por Mercado Pago pongo 170 mil. La app lo paso. Entonces pagué”, lo dice esbozando una risita de vergüenza, mientras sus amigas no paran de reír mientras le dicen sin parar “boluda”.

Al cambio, los 170 mil pesos argentinos serían 600 dólares. La muchacha continúa y afirma que cuando vio la mencionada app cometió un error fatal: “Pienso que el punto es la coma y por Mercado Pago pongo 170 mil. La app lo pasó. Entonces, pagué. Literal, compré la panadería”.

Madre la obliga a solucionar el problema

Greta regresó a su casa tranquila, pero en horas de la noche la calma cambiaría cuando su mamá ve el reporte de gasto de su tarjeta y se horrorizó con una transacción por el exorbitante monto. Ella nos cuenta que su mamá estaba a poco de desmayarse: “regalaste 600 dólares por un par de panes”, gritó su progenitora.

La mamá le dice que llame a Visa y Mercado Pago para que halle una solución, pero los operadores solo atinaron a comentarle que debía solucionar el problema en la panadería donde hizo la compra.

Regresa a la panadería

En un video de actualización, vemos a Greta quien nos cuenta que al día siguiente del incidente fue a la panadería en horas de la mañana (además de agregar que tan solo durmió de 3 de la madrugada hasta las 5) donde se encontraba la misma chica que la atendió cuando tuvo lugar el incidente.

La joven nos dijo, inicialmente, que quien la atendió se mostró nerviosa por este suceso, asegurando que llamaría a su superior para que pueda darle solución al inconveniente. Greta agregó que, en todo momento, fuera de la panadería, su madre observaba y escuchaba todo sumamente seria.

Felizmente, el encargado del local aceptó el cobro excesivo por los dos panes flauta, razón por la cual accedió a devolver el dinero sobrante: “La chica que me atendió abrió Mercado Pago y me lo pudo devolver. Hay gente honesta todavía en el mundo. Salió bien. Ahora me lo tomó con mucho humor, sino no estaría viva”, sentenció.