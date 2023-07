Con solo 33 años, Taylor Swift se coronó recientemente como la cantante del momento, batiendo el récord de entradas vendidas con su gira mundial The Eras Tour. Tanto es así que los fans de la artista están sorprendiendo a las redes mostrando cómo lograron hacerse de un boleto para el show.

Una usuaria australiana de TikTok y fan de la cantante ha revelado que gastó accidentalmente 10.000 dólares en entradas para ver a Taylor Swift. El último lunes, Georgia Rose se conectó a la preventa de paquetes VIP de American Express, cuyo precio oscila entre $ 349,90 y unos exorbitantes $ 1249,90.

La llamada “Swiftie” esperaba conseguir el paquete más caro para ella y su hermana, que incluye una entrada con asiento reservado, artículos especiales y ventajas como una entrada anticipada al recinto. Pero cometió un error crucial por el que cargó 10.000 dólares a la tarjeta de crédito de su padre.

El error viral de la “Swiftie”

“Soy una idiota”, dijo en un video de TikTok. Explicó que su desesperación por conseguir entradas, combinada con el caos de la mañana, hizo que no se diera cuenta de cuántas entradas tenía en su cesta cuando fue a pagar.

“Si intentaste conseguir entradas o las conseguiste en la preventa de AMEX sabes que fue una mañana de locos”, dijo Rose. “El sitio se cayó, AMEX publicó un enlace separado, pero sólo en Facebook y Twitter, y como justo antes de que las entradas salieran a la venta a las 10 de la mañana”.

La aficionada dijo que el proceso fue tan estresante que estaba “literalmente temblando”. “Tenía cuatro ventanas abiertas, no esperaba conseguir entradas en ninguna de ellas”, explicó. “Eran las 10:00 a. m. y no pasaba nada, era literalmente esa web de entradas haciendo tic-tac una y otra vez”.

La ventana era una sala de espera digital en la que los posibles compradores deben permanecer antes de poder adquirir las entradas disponibles. “Llegan las 10:04 a. m. y acaban apareciendo entradas en todas ellas, así que estaba evaluando mis entradas y el temporizador empieza la cuenta atrás”, explicó.

Rose dijo que solo quería comprar dos entradas, que era lo que pensaba que había en su cesta. Pero se equivocaba. “Así que sigo los pasos siguientes, escribo el número CVV y hago clic en ‘check out’, y cuando la rueda está girando para procesar el pedido, miro al fondo y pone 10.000 dólares”, explica.

“Me quedé helada, el corazón se me paró literalmente. Al minuto siguiente estoy hiperventilando, literalmente sollozando, (y) mi padre me manda un mensaje y me dice: ‘Oye, ¿compraste tus entradas?, um, porque me acaban de cargar 10.000 dólares a mi tarjeta de crédito’”.

Había comprado accidentalmente ocho paquetes VIP mientras buscaba entradas. Rose dice que al final lo solucionó todo, diciendo que “a mi padre le pareció bien, ‘está bien, encontraremos gente a quien vender las entradas’”.

Rose dice que ella y su hermana todavía tienen entradas y se les concedió acceso VIP, pero señaló que estaba vendiendo algunas de las entradas sobrantes a “amigos y familiares que se lo perdieron”.