‘Corozo’ se tomó muy a pecho la conocida frase de que los gatos tienen 7 vidas. Este travieso felino casi ‘mata’ a su dueña al jugar al filo de un octavo piso, mientras ve pasar sus recuerdas y experiencias vividas. La joven no podía hacer nada de su posición y solo le hizo “recapacitar” a su pequeño amigo de volver a casa. ¿Lo consiguió? Aquí te traemos el video viral que suma millones de visitas en TikTok.

Su nombre es Cristy Amortegui y es una barranquillera viviendo en Bogotá, como así lo describe en su perfil de TikTok. La mujer es comunicadora, activista, feminista y madre de ‘Coroza’, quien por poco la ‘mata’ de un infarto.

En el primer día del año, el felino se escapó de casa y se fue a ‘jugar’ — por llamarlo así— al filo de un octavo piso. Tal parece indicar que la joven lo estaba buscando a su amigo felino y grande fue la sorpresa que se llevó al verlo a punto de saltar.

En los casi 2 minutos de grabación, se puede escuchar la histeria de Cristy al imaginarse que ‘Corozo’ podría armarse de valor y termine saltando al vacío, lo que significaría una vida menos o despedirse de él para siempre.

“Corozo, vuelve por favor. Daniela, me voy a morir, me voy a morir. ¡Daniela, va a saltar, se va a suicidar! Trae pollo, trae salchichas”, se le escucha decir a Cristy, quien estaba acompañada de Daniela y no sabía qué hacer para que su amigo volviera.

Tras unos minutos de angustia, ‘Corozo’ se metió por la ventana de un vecino y, con ello, Cristy recuperó el aliento al saber que su felino está sano y salvo. La escena tuvo lugar en Colombia y el video suma más de 30 millones de visitas.

