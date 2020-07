En el mundo hay personas que no les gusta mucho los abrazos y los besos. Precisamente, esa característica también la pueden tener los animales. Un gato ha causado sensación en Facebook por ser grabado en el momento en que no soporta ‘tanto cariño’ de un perro. La escena viral ha generado múltiples carcajadas en los usuarios.

Las mascotas que verás en esta nota han demostrado que son capaces de vivir bajo el mismo techo; sin embargo, el pequeño felino de esta peculiar historia prefiere, en ocasiones, mantener cierta distancia con su amigo.

Y es que no soporta en lo absoluto que él le ‘haga mucho cariño’. En el video viral de Facebook se aprecia que el perro le estuvo lamiento constantemente al gato. Dicho accionar no fue de mucho agrado para el minino. Basta con solo ver la expresión que tuvo.

Debido a la molestia que le generó el comportamiento del can, el pequeño felino decidió moverse de la cama, donde ambos estaban echados. Al ver que su amigo no dejaba de ‘fastidiarlo’, no le quedó de otra que bajarse.

El perro, al ver su accionar, entendió que había cansado al gato y no lo persiguió. El video de todo el momento que te acabamos de contar fue registrado por el dueño de estos animales y rápidamente se volvió viral en Facebook, divirtiendo a los usuarios de Estados Unidos, México y España.

