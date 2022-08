Para muchas personas es un total misterio el dinero que los influencers perciben al realizar diversos videos virales; por ello, millones de usuarios quedaron impresionados con una mujer de TikTok en México quien se hizo tendencia tras revelar cuánto ganaba con sus clips más vistos en esta red social.

Exponiendo el secreto de TikTok

Nuestra protagonista se llama Mariana González quien, desde su propia experiencia, nos cuenta los montos que paga TikTok por ser una creadora de contenido, afirmando que el algoritmo se basa en la cantidad de “likes” que se obtienen, el mismo que es casi indescifrable.

Pero, pese a lo anterior, comentó que se pueden aplicar estrategias que ayudarían a posicionar bien un metraje con un buen alcance y reacciones, como el ejemplo de su video más visto (con 28 millones de reproducciones) el cual fue poco producida, pero sí un éxito y recibió dinero por ello.

Sumado a esto, también confesó que tiene mucha importancia el país donde son vistos los videos. Ella, como mexicana, tuvo más vistas de su nación de origen que, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia o España. Pero, esto no queda aquí, pues también añadió que, tras hacer viral el clip, TikTok se encargó de mostrar su canal a otros usuarios, lo que provocó que las vistas y reacciones aumentaran, así como también el número de seguidores.

El pago de TikTok

Por ello, unas semanas después de publicar su video viral recibió en su cuenta el abono de 283.92 dólares, y ¿Qué hizo? Mostrarse en un paisaje de Cancún que se proyecta desde su TV, simulando estar en el paradisiaco lugar, acompañada de una cerveza mexicana: “¿A dónde van ustedes?”, pregunta a sus espectadores.

Usuarios la refutan

De inmediato, los usuarios no dejaron de reaccionar a esta revelación que dejó boquiabierto a más de uno: “Yo viendo que todos mis videos son virales y no me pagan nada”, “yo tengo el mío de 72 millones y no me pagan nada, ja, ja, ja”, “yo tengo muchos videos virales y nunca me ha pagado”, “mala suerte para los que somos de México”, “en la mayoría de Latinoamérica es inexistente, ja, ja, ja, prácticamente, regalamos nuestro contenido a TikTok”, “pues, en Argentina no pagan eso, sino sería feliz, ja, ja, ja”, “es muy poquito esta plataforma solo sirve para que te conozcan y ya”.