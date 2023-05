No solo las madres se animan a subir videos en las redes sociales donde se les ve compartiendo con sus hijos. También hay padres que lo hacen. Precisamente, Alex Pérez, de España, es un progenitor que tiene una cuenta de TikTok llamada @padresinfiltros donde muestra lo bien que la pasa con su bebé. No hace mucho dio a conocer el gran compromiso que tiene en la lactancia del pequeño.

Resulta que él se grabó dándole leche materna a su hijo de una manera muy inusual: usó una jeringa para que el menor pueda ser bien alimentado, mientras que uno de sus dedos estaba dentro de su boca, simulando ser el pezón de su madre.

Su accionar, inesperado por muchos, sirvió a la perfección, ya que el bebé estuvo quieto bebiendo la leche materna. “Los papis también podemos ayudar en la lactancia materna”, sostuvo el hombre en su video viral.

Mira aquí el video viral

“Cuando no se quiere coger a la teta”, recalcó Alex en la descripción de su publicación realizada en TikTok, la cual tiene más de un millón de visualizaciones y un gran número de reacciones, donde los usuarios aplaudieron su compromiso.

“Las mamás os merecéis todo”

“Ahí está la diferencia entre el hombre que quiere y el que pone excusas”, “ay, jamás vi algo más tierno” y “el video más bonito que he visto hoy. Eso es implicarse en los hijos como debe ser”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar. Cabe mencionar que el padre, respondiendo a una internauta, recalcó lo siguiente: “En solo 4 días me he dado cuenta lo duro y bonito que es. Las mamás os merecéis todo”.

Síguenos en nuestras redes sociales: