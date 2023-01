Ramón Aguilar fue a ver parir a uno de sus animales en su granja y lo que descubrió lo dejó pasmado, pues se topó con un cerdito que contaba con dos hocicos, dos bocas y dos lenguas, por lo que de inmediato las imágenes del chanchito dieron la vuelta al mundo impactando a millones y haciendo viral la historia de este inocente animalito.

De acuerdo a los informado por Jam Press, este “lechón mutante” nació en una granja en la zona rural de Ucacha, en la provincia de Córdoba, Argentina, y Aguilar confesó que en todos sus años de crianza de porcinos nunca se topó con algo similar.

“Es la primera vez que veo un lechón así, por eso me sorprendió tanto... he visto casos similares con vacas, pero nunca con cerdos. Por eso me parece tan rato”, confesó el granjero cordobés, además de agregar que el cerdito respira bien por las cuatro fosas nasales y su salud es estable.

El "lechón mutante" será llevado al veterinario en los siguientes días. (Foto: Jam Press)

Otros cerditos mutantes en el mundo

Aguilar comentó que el cerdito será llevado al veterinario para que lo revise, pero, aunque usted no lo crea, no es la primera vez que un porcino nace con estas particularidades, tal y como pasó en China durante 2016 cuando nació uno de tres ojos y dos hocicos.

El cerdito se encuentra estable pese a su particular condición. (Foto: Jam Press)

En 2019, nació Mara Clara, una cerdita de una aldea de Filipinas que vino al mundo con dos cabezas, dos hocicos y tres ojos, dejando horrorizados a las personas del pueblo; mientras que en Bertoa, España, fue parido un lechón con dos hocicos, dos cerebros y tres ojos en 2017.