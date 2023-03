Brooklyn Keeling se enteró que estaba en la dulce espera, dándole la noticia a su novio, pero cuando llegó el momento de la revelación de sexo, el futuro papá lanzó una broma sobre tener gemelos, pero la risa se le opacó cuando vio el ultrasonido y se dio cuenta que dentro del vientre de su amada crecían dos hermosos bebés. La reacción del hombre fue compartida en TikTok y, de inmediato, se hizo viral causando millones de risas.

Keeling (@coach_keeling), de los Estados Unidos, se encontraba en la sala de su casa junto a su amado. Ella abre el ultrasonido y lo primero que hace es mostrar los resultados a la cámara. De pronto, el hombre, quien acaricia al perrito, riendo dice: “tendremos gemelos”.

“El momento en que digo a mi novio que esperamos gemelos”, dice la descripción del clip. En eso, ella mira los resultados de la ecografía, él lanza una mirada rápida a las imágenes y la risa se torna en una expresión de incredulidad: “¿tendemos gemelos?” pregunta confundido, pero luego lanza una sonrisa de felicidad y complicidad con la tiktoker.

Mira aquí el video viral

“La revelación más divertida”

“Esta ha sido la revelación más divertida por lejos. El hecho de que bromeando adivinó (que tendremos gemelos”, dice la leyenda del video viral que ha acumulado más de 1.7 millones de vistas.

“¿Por qué no estuvo en la primera ecografía para saber eso? Me perdí 1 ecografía entre 3 niños”, “su culpa, se duplicó”, “el ‘¿tenemos gemelos?’ me encanta. Tengo más de 3 pares de gemelos en mi familia”, “puedes ver el momento exacto en que se dio cuenta”, “su risa nervosa mientras lo miraba”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.