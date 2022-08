Una joven cantante de los Estados Unidos se disponía a grabar un video para su canal de TikTok cuando, de pronto, su gato interrumpe su sesión de forma casi natural, por lo que el clip no tardó nada en convertirse en tendencia de esta red social, acumulando millones de reproducciones, pero también un número similar de comentarios que han quedado fascinados con la reacción del minino.

El gato cantor

Maura tiene su canal en esta plataforma donde nos muestra todo su talento como soprano, pero el pasado 9 de agosto se encontraba grabando nuevo material para publicar cuando, de pronto, entra en esa escena Maximo, su gato, ella mueve su lomo como para sacarlo del lugar, pero, lejos de hacer caso a esto, el animalito se queda mirando la cámara comenzando a maullar como imitando a su dueña.

La tiktoker no pudo contenerse y comenzó a reír al ver la monada que hacía el ocurrente minino: “Qué leyenda”, dice la descripción del video que viene acumulando más de 4.3 millones de reproducciones y, aprovechando el éxito, publicó 3 metrajes más donde la mascota muestra su talento para el canto, nombrando dicha sección como “Opera Cat” (ópera gato), los cuales han tenido regular éxito entre sus seguidores.

Tiene canciones favoritas

De hecho, el metraje traspasó el mundo de las redes sociales y el portal Newsweek la contactó, confesando que no esperaba que su video explotara de dicha manera: “No podía creer que tanta gente reaccionara y publicara comentarios dulces. Me alegró el día, me hizo feliz compartir sonrisas con los demás”.

Sobre Maximo y su lado cantoral agregó: “Él ama la música y la única forma en que puedo lograr que me siga es silbando sus canciones favoritas”, dijo la muchacha que tiene 10 años formándose en canto clásico y quien ya tuvo experiencia sobre los escenarios: “La última vez que canté con una compañía de ópera legítima fue en 2018 cuando estaba obteniendo mi título en música. Luego pasé a ser directora de coro, pero extraño actuar”.

TikTok ama a Maximo

Por su parte, los usuarios de TikTok no dudaron ni un solo momento en acudir a la caja de comentarios para dejar hilarantes opiniones sobre este divertido hecho: “No sé para qué están audicionando, pero ambos consiguieron el papel”, “qué divo. Es como si pudieras cuando termino, ok, terminé”.