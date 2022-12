La alegría de ser padres es una emoción incomparable, pero a veces hay circunstancias que nos sacan de cuadros, tal y como sucedió con un muchacho quien, en medio de la revelación de sexo de su nuevo bebé, se enteró que tendría gemelos y su expresión fue tan épica que dejó impactados a miles cuando se hizo viral en TikTok.

Todo sucedía cuando el hombre, junto a su pareja, sostienen tubos de color rosa y celeste, la gente alrededor está alegre, expectante para conocer el sexo del nuevo bebé, pero cuando este revienta, sale disparado confeti de color rosa, indicando que se trataba de una nena, pero esto no sería todo.

En medio de las celebraciones, tras conocer que sería una mujercita, sale al exterior más confeti, pero esta vez de color celeste, indicando que eran gemelos, por lo que el chico pasa de la alegría a la incredulidad total, todos los rodean, intentan abrazarlo, pero él no lo puede creer lo que está pasando.

Mira aquí el video viral

“A trabajar el doble”

Sobre el final del video, dándose cuenta de que no se trataba de un error, tampoco de una broma, no le queda más remedio que reír de felicidad.

De inmediato, los comentarios hilarantes no se hicieron esperar: “ja, ja, ja, el padre: ‘¿son dos o aún no se sabe?’”, “la cara del papá no sabe si reír o llorar”, “se te borró la sonrisa”, “el vato: ‘¿qué está pasando aquí?’”, “se le reseteó el Windows. Andaba agarrando señal”, “a trabajar el doble”, “ja, ja, ja, ay, hermano, la cara que puso”, “en ese momento, Cell sintió el verdadero terror”.