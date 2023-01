Los más pequeños de la casa nunca dejan de sorprendernos. Pintarse la cara con maquillaje, colorear las paredes o tirar agua al piso son algunas de sus ‘diabluras’ típicas. En muchas ocasiones, los padres incluso no saben cómo reaccionar. Sin embargo, en las últimas horas se convirtió viral una travesura que sacudió todas las redes sociales.

¿Qué pasó? A través de su cuenta de Twitter, Zeki (@xzeekii), quien tiene más de 33 mil seguidores, relató que estaba durmiendo cuando, de pronto, su hijo de dos años lo despertó. “Mi hijo me despertó al grito de ‘Papá motooo’. Había tres delivery en la puerta”, comenzó diciendo.

Según contó el residente de Buenos Aires (Argentina), el niño tenía su celular porque estaba viendo dibujos, pero la situación terminó con un final inesperado: “Pidió dos pizzas en la pizzería más cara y un pebete de jamón y queso, una gaseosa cero, porque se está cuidando por lo visto, y para cerrar un almendrado de postre”.

Mi hijo me desperto al grito de PAPA MOTOOO, habia 3 delivery en la puerta, el niño pidio 2 pizzas en la pizzeria mas cara, pidio 1 pebete de jamon y queso, 1 gaseosa 0 xq se esta cuidando por lo visto y un almendrado helado fe frigor.



El gasto 10.000$



El gastador 2 años — Zeki (@xzeekii) January 6, 2023

Mediante su extenso hilo, el damnificado señaló que el gasto total ascendió a 10 mil pesos argentinos (55 dólares aproximadamente). “Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, mencionó el hombre.

Como era de esperar, la curiosa historia de Zeki desató un sinfín de comentarios de quienes preguntaron si reprendió a su travieso hijo: “Para los que se preocupan de mi economía, tomé la decisión de desinstalar todas las app de delivery”.

En esa línea, Zeki se tomó con humor la ocurrencia de su pequeño y aclaró: “Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mí nunca me pidieron la huella, pero antes sí me pedían el código de seguridad. Hasta que un día no lo hicieron más, no sé el motivo”.

