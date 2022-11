En la previa del partido entre Argentina y Polonia por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Qatar 2022, unos hinchas de la ‘Albiceleste’ se animaron a jugar fútbol en el país asiático para relajarse un momento sin imaginar que a raíz de ello un jeque les armaría el asado.

Primero les entregó agua

TyC Sports, a través de su cuenta oficial de Twitter (@TyCSports), compartió un video viral donde un aficionado argentino, mientras preparaba el asado, contó todo lo que pasó. De acuerdo a sus palabras, el jeque, al verlos divertirse con la pelota, lo primero que hizo fue entregarles agua para que se rehidrataran.

Es ahí donde los hinchas aprovecharon en comentarle que querían hacer un asado, pero no podían porque no tenían el permiso para poner una parrilla en el lugar. “¿Quién no te deja?”, le consultó el jeque. “Le mostramos quién y dijo: ‘No problem’. Nos dejó poner la parrilla, nos trajo una alfombra, cortó la calle y dijo: ‘¿Qué precisan?’”, contó.

Mira aquí el video viral

¡LA COMIDA DE LA PREVIA LA PAGÓ UN JEQUE!



Ayer vio a unos argentinos jugando al fútbol, les preguntó qué necesitaban, autorizó poner una parrilla y compró 200 hamburguesas. Cosas que pasan en Qatar… pic.twitter.com/0pyvGvtqtA — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Les armó el asado

Ante esa predisposición de querer ayudar, los aficionados argentinos le indicaron que necesitaban carnes, hamburguesas, “lo que sea”. A los 20 minutos, el jeque se apareció con varios paquetes de comida, cremas y más. Todo para que ellos puedan hacer el asado.

El hincha aclaró que todos agregaron cosas, pero que la gran mayoría la puso el jeque. Sin duda, los seguidores de la ‘Albiceleste’, que viajaron a Qatar para alentar a su selección durante el Mundial, vivieron una experiencia inolvidable. Muchos usuarios no salen de su asombro.

¿Cuándo juegan Argentina y Polonia por el Mundial Qatar 2022?

Argentina y Polonia se enfrentarán este miércoles 30 de noviembre a las 2:00 pm (hora peruana). El encuentro, correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial Qatar 2022, se disputará en el estadio 974.

