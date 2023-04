La streamer de España, Lluna Clark, pasó por un momento difícil hace unos días, mientras hacía un en vivo en Twitch desde el interior de su auto. Y es que ahí ella captó, sin querer, a un hombre abriéndole la puerta para robarle. La escena posteriormente la compartió en su cuenta de Twitter (@LlunaClark), donde se volvió viral.

“Hoy me han intentado robar en directo, todavía estoy procesando la información. Si no fuera por el chat no me doy ni cuenta. Me han avisado y cuando me he girado he visto a un señor dentro de mi coche con mi mochila en la mano”, fue el primer tuit que publicó la mujer sobre lo ocurrido.

Eventualmente, compartió un video viral del momento que vivió, donde se aprecia que ella estaba respondiendo mensajes a sus seguidores en la transmisión, cuando de pronto alguien le puso: “¡Cuidado!”. Es ahí donde se dio media vuelta y vio al ladrón, que rebuscaba su bolso.

Su reacción inmediata fue gritar: “¡Eh!”. Y después le pidió cerrar la puerta al hombre, quien le hizo caso y se marchó lentamente. Luego Lluna se bajó de su vehículo y continuó grabándole, pero desde una distancia prudente. Tras ello, volvió a ingresar a su auto para revisar si el sujeto le había robado.

En otro video viral, que también publicó en Twitter, se puede ver que el ladrón volvió a acercarse a ella. Esta vez no con la intención de robarle, sino para pedirle perdón por su accionar y para decirle que había hecho todo eso porque pensaba que era extranjera.

Mira aquí el video viral número 1 y 2

Esta es la segunda parte donde me está pidiendo perdón y que me había querido robar porque pensaba que era extranjera. Todo muy surrealista pic.twitter.com/kXweAyDH9x — Lluna Clark (@LlunaClark) April 19, 2023

“Después de esto, yo me voy a un lugar seguro porque estaba cag******* de miedo”, reveló Lluna en un clip que difundió en su cuenta de TikTok (@llunaclark). En dicha grabación también contó que llamó a la Policía. En ese entonces, le preguntaron si el hombre le había robado y ella, al revisar sus cosas nuevamente, vio que no le faltaba nada.

Mira aquí el video viral número 3

Debido a ello, la autoridad que la atendió le recalcó que todo era una tentativa de hurto y que si quería podía denunciar, pero que no iba a servir de mucho. Es así como ella solo le dio la descripción del hombre y se fue a su casa, donde acabó recibiendo algo inesperado.

“De repente me pasan mis moderadores una captura de pantalla, que es esta de aquí, que es cuando el señor me pide perdón y se va despidiéndose. Parece que lleva algo en la mano”, dijo en el mismo video viral de TikTok.

No encontró su tarjeta de crédito

“No sabemos si esto es un efecto de píxeles o no sé, pero parece que lleva una tarjeta en la mano. El tema es que no encuentro mi tarjeta de crédito por ningún lado y, claro, es un poco coincidencia que un señor haya entrado a mi coche, haya rebuscado mi bolso, se haya ido y lleve una cosa que parece una tarjeta en la mano y que justamente a mí se me desaparece mi tarjeta de crédito”, agregó, antes de asegurar que finalmente se animó a denunciar al ladrón. “Todo esto pasó en Valencia, cerca del río, a la altura del museo de las ciencias, por donde está el AQUA. Para que vayáis con cuidado si pasas por ahí”, recalcó.

