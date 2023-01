Josiah Vargas es un joven de Estados Unidos que, como tenía un poco de hambre, decidió ir a un restaurante de comida rápida. Jamás imaginó que en ese lugar le acabarían dando 5000 dólares, además de lo que pidió para comer. Él mismo se encargó de contar todo lo que pasó en un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@dookiedoeboy).

Como queremos asegurarnos de que recibas la información completa sobre lo sucedido, debemos señalar que el muchacho acudió a un McDonald’s. Justamente ahí ordenó un McMuffin, que es un pan que, en lugar de estar acompañado de carne, tiene huevo.

Luego de recibir su pedido, Josiah se fue a su vehículo. Es ahí donde descubrió que no solo le habían entregado su comida, sino que también le habían dado una bolsa que tenía 5000 dólares. “¿Qué es esto? ¿Por qué harían algo así?”, fueron las preguntas que se hizo en ese momento, de acuerdo al video viral.

Luego manifestó que tenía que devolver el dinero porque es “una buena persona”. Estando justo al frente del local de McDonald’s, pero en su auto, manifestó: “¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Saben cuánto necesito este dinero? ¿Por qué me ponen en esta situación?”.

Mira aquí el video viral

Al cabo de unos segundos, ingresó al restaurante de comida rápida, teniendo en todo momento la cámara de su celular encendida para registrar la reacción de los trabajadores. Estando dentro, preguntó si ahí lavaban dinero y mostró lo que había encontrado en una bolsa que le dieron.

La emoción de los trabajadores por la buena acción

“¡Oh, Dios mío! Realmente quiero darte un abrazo. ¡Oh, Dios mío!”, expresó una empleada en ese entonces. Lo siguiente que se aprecia en el clip es a Josiah Vargas nuevamente en su vehículo. Ahí brindó más detalles de lo que sucedió. “Todos me abrazaban, me daban las gracias y lloraban y supongo que me regalan McDonald’s durante un mes”, dijo. Pero ahí no quedó todo, pues también contó que, cuando ya se estaba yendo, le llamaron por teléfono para entregarle 200 dólares por su buena acción.

“La gente buena devuelve 5000 dólares, recibe 200 dólares y McDonal’ds gratis por un mes. Bueno. Buen valor comercial y tal vez un TikTok viral”, expresó al final de su video que ya posee más de un millón de reproducciones.

