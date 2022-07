Una madre de familia, que vive en Oklahoma (Estados Unidos), según The Sun, ha causado revuelo en las redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de TikTok (@c_d_g). En dicho clip se aprecia el instante en que hizo que su hija de 18 años llamada Jada firmara un contrato de arrendamiento para que viva en su casa.

La progenitora, que tiene seis hijos en total (de acuerdo a la citada fuente), indicó en la grabación que la mencionada escena es un “momento de enseñanza” y que todo pasó a raíz de que Jada optó por quedarse a vivir con ella.

Como la publicación realizada en TikTok no tardó en acumular muchos comentarios negativos, la mamá se animó a difundir otro video donde explicó el por qué de su accionar. “Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito, tuve que luchar por cada cosa que tengo”, aseveró.

Luego la progenitora señaló que no quiere que sus hijos “dependan” de ella y que solo desea prepararlos para “el mundo real”. Eventualmente, manifestó que, al alquilar su casa, hace que su hija tenga un historial de inquilina, pues hay un contrato legal.

Jada debe darle 100 dólares mensuales a su madre. “Esa es la única factura que paga. Sin pago de automóvil, sin seguro, sin factura de teléfono celular”. Dicho efectivo, según la progenitora, se gasta en “servicios, habitación, alimentación y todo lo demás”. Ambos videos difundidos en TikTok ya dieron la vuelta al mundo.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: