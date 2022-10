Una joven estadounidense que utilizó sus redes sociales para compartir su día a día trabajando en Apple, compañía estadounidense dirigida por el empresario e ingeniero Tim Cook, fue despedida de manera inesperada.

En el mes de abril, Nylah Boone compartió un video de TikTok que tituló “chica negra que trabaja en tecnología: ¡volvemos a la oficina!”. En las imágenes, se le podía ver desplazándose a su lugar de trabajo, recorriendo los distintos ambientes ubicados en un edificio de la empresa y el almuerzo con sus compañeros.

Desafortunadamente, solo un mes después de la publicación, descubrió que Apple “había decidido no renovar su contrato repentinamente”.

En conversación con el medio The Verge, la mujer explicó que su único objetivo al difundir el registro era demostrar a otras mujeres negras que podían llegar a trabajar una compañía como Apple.

“Mis seguidores o las personas que se ponen en contacto conmigo o comentan son casi el 80% mujeres negras. Era importante para mí poder conectar con otras mujeres negras, así como animarlas: Puedes trabajar en esta industria o en este puesto”, explicó Nylah.

Video viral de joven que fue despedida de Apple tras grabar las instalaciones de la compañía

Tras el episodio, Boone logró conseguir otro empleo en una agencia de marketing. En este nuevo puesto, le permiten compartir videos sobre su vida laboral en TikTok.

“Imagínese si no hubiera creadores de POC o mujeres negras que crearan el contenido sobre sus trabajos en tecnología. Hay tanta gente en [TikTok]... como chicas de secundaria y preparatoria”, dijo Boone. “Si no están expuestos a él, no sabrán que hay otras opciones para ellas”.

¿Por qué algunas empresas despiden a sus trabajadores que exhiben sus oficinas en redes sociales?

Empresas como Apple, Meta o Google prohíben que sus empleados graben sus oficinas mediante acuerdos de confidencialidad, señala el medio La Vanguardia.

Aunque este tipo de grabaciones podrían aparentar ser inofensivas, es posible que algún elemento de valor sea revelado. Así, se pone en riesgo no solo la seguridad de la compañía, sino también de los trabajadores.