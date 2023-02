No son pocas las personas que, ya sea por la pandemia o por la caótica situación del tráfico, convirtieron el uso de la bicicleta en un pasatiempo que sirve para llegar al trabajo o a un centro de estudios.

Un hombre de Barquisimeto, Venezuela, no quiso ser la excepción, por lo que no dudó en reemplazar la llanta delantera por un patín para poder movilizarse.

La curiosa escena fue captada por José Daza, usuario que, tras registrar el hecho con su celular, no dudó en compartir las imágenes.

La grabación, compartida desde la cuenta @josedazafit, arrasó en TikTok y superó las 14 millones de reproducciones. Como era de esperarse, el clip generó toda clase de reacciones.

“Quizás muchos riendo, pero nadie sabe el Don hasta donde tiene que ir, son sus posibilidades”; “ingenio puro”; “Se llama necesidad y no tener para comprar el caucho”; “Es un hombre buscando solución quizá con miles de problemas encima”; “el que no va al trabajo es porque no quiere”; “para todo hay solución”, escribieron las personas.

Medidas de seguridad que debes tener en cuenta al ir en bicicleta

La mayoría de las rutas están pensadas para vehículos motorizados. Si quieres ir en bicicleta, es conveniente que tomes en cuenta algunas medidas de seguridad. El sitio matadornetwork.com recopiló los siguientes consejos: