TikTok se ha convertido en la aplicación por excelencia en la que uno puede encontrar todo tipo de videos, siendo los contenidos humorísticos y ocurrentes los que mayor acogida tienen entre el público. Ante ello, en las últimas horas se ha vuelto viral la ingeniosa idea que tuvo un hombre por si algún invitado olvidaba su regalo de cumpleaños. ¿Qué hizo al respecto? Dejó su número telefónico y un código QR para que le transfieran dinero.

Los tiempos han cambiado y ya no se ven a los invitados llegar con regalo de cumpleaños, sino con dinero en efectivo y en el caso que esa persona no tenga, le hace un depósito a su cuenta o transferencia por aplicativo para que el festejado se compre a su gusto.

Este hombre está al día con la tecnología y sabiendo que alguien podía olvidarse, decidió pegarse una hoja en blanco con su número telefónico y al mismo tiempo mostraba un código QR en su mano derecha. ¿La razón? Era más que obvia: quería que le transfieran dinero.

“Todo suma hasta el Yape”, escribió la usuaria e hija del cumpleañero, Evelin Medalit, quien registró todo con su celular para posteriormente subirlo a las redes sociales. Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.

“Cómo no se me ocurrió eso antes”, “Ahora así son los cumpleaños”, “Ahora no hay excusa por si alguien se olvida el regalo”, son algunos de los comentarios que se logran leer. A la fecha, el clip cuenta con más de 660 mil reproducciones y 30 mil ‘me gusta’ en TikTok.

La billetera digital se pronunció

Tras volverse viral en la plataforma de TikTok, la cuenta oficial de Yape comentó sobre lo sucedido ante las ocurrentes imágenes captadas en un cumpleaños. “No encuentro fallas en su lógica. Definitivamente un yapeo será siempre el mejor regalo”, escribió.

Dicha respuesta tuvo gran acogida entre los usuarios, quienes afirmaron que ahora es mejor transferir dinero por aplicativo que llevar algún tipo de presente a un cumpleaños. La peculiar escena tuvo lugar en Perú y es tendencia en Internet.

